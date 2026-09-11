Tinerii din Sibiu cu vârste între 16 și 30 de ani sunt invitați, pe 17 septembrie 2026, de la ora 18:00, la prima întâlnire Future Talks din cadrul proiectului Walkin’ on a Dream, organizat de asociația Youth DiVision Sibiu. Întâlnirea are loc la sediul organizației de pe Bulevardul Victoriei nr. 15 (301 la interfon), iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

Un proiect despre carieră, dar și despre emoții

Walkin’ on a Dream este un proiect dedicat clarificării traseului profesional al tinerilor și conturării unor direcții de viitor individualizate, în funcție de abilitățile și personalitatea fiecărui participant. Activitățile sunt moderate de profesioniști din domenii variate și combină învățarea non-formală, practică, cu o componentă psihologică și emoțională.

Potrivit organizatorilor, activitățile au fost gândite să fie diferite tocmai pentru ca, împreună, să ofere o experiență completă raportată la ceea ce își doresc tinerii din punct de vedere al carierei.

Future Talks: grupuri de sprijin și reflecție

Future Talks sunt grupuri de sprijin și reflecție moderate de Olga Corburean, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ în supervizare. În cadrul întâlnirilor, participanții sunt ghidați să înțeleagă mai bine propriile idealuri și resurse, abilitățile pe care le au, precum și factorii interiori și exteriori care pot contribui la construirea unei vieți profesionale în acord cu dorințele lor reale.

Întâlnirile se bazează pe sprijin reciproc, ascultare activă și acceptare, spun reprezentanții organizației.

Înscrierea la prima întâlnire se face prin completarea formularului disponibil la acest link.

Biblioteca Vie: „cărți” care răspund la întrebări despre meserii

Pe parcursul proiectului, participanții vor avea ocazia să cunoască și câteva „cărți vii”, prin aducerea la viață a conceptului de Bibliotecă Vie. Concret, vor fi invitate persoane cu expertiză în domenii precum antreprenoriat, psihologie, educație, cultură sau voluntariat, care vor răspunde deschis oricăror întrebări legate de traseul profesional.

Întrebările pot viza pașii și studiile necesare pentru accesul într-o anumită profesie, pregătirea cerută, abilitățile folosite cel mai des, remunerația sau dificultățile întâmpinate în domeniul respectiv.

Obiectivul proiectului și finanțarea

Proiectul își propune să creeze un spațiu sigur, accesibil și incluziv de dialog, apartenență și dezvoltare personală pentru tinerii de 16-30 de ani din municipiul Sibiu și din împrejurimi, cu accent pe tinerii NEET (care nu sunt nici angajați, nici în vreo formă de educație sau formare) și pe cei cu oportunități reduse.

Perioada de implementare: august – decembrie 2026

august – decembrie 2026 Co-finanțare Primăria Municipiului Sibiu: 15.955 de lei

15.955 de lei Grup țintă: tineri cu vârste între 16 și 30 de ani

Acțiunea este cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Cine este Youth DiVision Sibiu

Youth DiVision Sibiu este o asociație non-guvernamentală de tineret care își direcționează eforturile către comunitatea de tineri din Sibiu. Organizația își propune să apropie tinerii sibieni unii de ceilalți și să formeze o comunitate de tineri care sunt ascultați și ghidați către potențialul lor maxim, astfel încât să poată întoarce în comunitatea locală abilitățile dobândite.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail contact@ydvsibiu.com.