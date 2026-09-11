Pe scurt: Un minor din Sibiu și doi adolescenți de 15 ani, din Arad și Săliște, sunt bănuiți că au tâlhărit un cetățean străin în toiul nopții și au folosit apoi banii acestuia la mai mulți comercianți sibieni.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul de Investigații Criminale au reținut, la data de 10 septembrie, trei minori cercetați penal pentru tâlhărie calificată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Este vorba despre un minor în vârstă de 17 ani, din municipiul Sibiu, un minor de 15 ani, din județul Arad, și un alt minor de 15 ani, din localitatea Săliște.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în data de 27 august, în jurul orei 01:10, când cei trei adolescenți, prin acte de violență, ar fi sustras mai multe bunuri de la un cetățean străin, în vârstă de 29 de ani.

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Ulterior tâlhăriei, cei trei minori ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare frauduloase la diverși comercianți de pe raza municipiului Sibiu, folosind bunurile sau sumele sustrase de la victimă.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei trei minori ar fi cumpărat mai multe produse alimentare, dar și băuturi alcoolice.

“În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, în data de 27

august a.c., în jurul orei 01:10, cei trei minori, cu vârste cuprinse între 15 – 17 ani, prin

întrebuințarea de violențe, ar fi sustras mai multe bunuri de la un bărbat, cetățean

străin, în vârstă de 29 de ani, iar ulterior, ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare

frauduloase la diverși comercianți de pe raza municipiului Sibiu.” a declarat IPJ Sibiu

IPJ Sibiu precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.