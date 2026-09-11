O tură de bicicletă de aproximativ 60 de kilometri va lega, în 10 octombrie, Avrigul de Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța și Săcădate. Despre traseu și despre ideea de a descoperi altfel comunitățile de la poalele Făgărașilor vorbește Lidia Bădilă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Avrig, într-un interviu difuzat vineri, 11 septembrie, de la ora 20:00, la Ora de Sibiu.

Tura este organizată în cadrul proiectului SlowDown Interreg Europe, printr-un parteneriat între Consiliul Județean Sibiu, Conservation Carpathia și Primăria Avrig. Plecarea și revenirea vor fi la Avrig, iar traseul va trece prin Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța și Săcădate.

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Nu va fi însă o competiție. „Scopul nu este să ne întrecem unii cu alții. Scopul este să descoperim împreună, pe două roți, frumusețile din zonele de la poalele Făgărașilor”, spune Lidia Bădilă în interviu.

Discuția merge și dincolo de evenimentul din 10 octombrie. Lidia Bădilă vorbește despre potențialul turistic al Avrigului și al Țării Oltului, despre experiențele locale și despre modul în care zona poate atrage turiști interesați să petreacă mai mult timp aici.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lidia Bădilă vorbește despre tura de bicicletă de 60 de kilometri prin cinci localități sibiene din proiectul SlowDown

„Una e să vezi, să descoperi locurile din mașină și alta e să simți locul de pe bicicletă, să simți schimbările de temperatură, să auzi păsările, să auzi susurul râurilor”, spune aceasta.

Interviul integral cu Lidia Bădilă va fi difuzat vineri, 11 septembrie, de la ora 20:00, pe Ora de Sibiu, pe YouTube și pe pagina de Facebook Ora de Sibiu.