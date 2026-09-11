Jucătorul lui ACS Mediaș 2022, Ianis Frîncu a fost convocat la stagiul de pregătire organizat de Federația Română de Fotbal pentru loturile naționale U 17 – U 19.

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș 2022 a anunțat că Ianis Frîncu (17 ani) a fost chemat de Federația Română de Fotbal la stagiul de pregătire destinat jucătorilor eligibili pentru loturile naționale U17, U18 și U19.

Stagiul de pregătire se va desfășura în perioada 14-16 septembrie 2026, la Centrul Național de Fotbal Buftea. În cadrul acțiunii sunt programate antrenamente și un meci amical pe 16 septembrie.

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”Pentru ACS Mediaș, această convocare reprezintă o nouă confirmare a muncii depuse pentru dezvoltarea tinerilor jucători și un moment de mândrie pentru clubul nostru. Felicitări, Ianis! Mult succes și cât mai multe convocări la loturile naționale!” se arătă pe pagina oficială de socializare a clubului de pe malul Târnavei Mari.

Fundașul stânga Ianis Frîncu va fi în mod normal titular în meciul pe care ACS Mediaș îl va disputa vineri, de la ora 17.00, pe Stadionul ”8 Mai”, cu CSO Băicoi.