Inter Sibiu a câștigat vineri la Brașov, scor 2-0 cu Kids Tâmpa, în etapa a treia a Ligii 3.
Inter a reușit al doilea succes în deplasare din acest sezon, reușind să se impună pe Stadionul ICIM din Brașov, 2-0 cu Kids Tâmpa.
După un corner, Bogdan Rotar a deschis scorul în minutul 43, vârful Interului marcând cu o lovitură de cap.
Până în pauză, Tudor Neamțiu înscrie din 4 metri, după o lovitură liberă din flancul stâng. De remarcat că Neamțiu a marcat la debutul său pentru Inter, el fiind transferat la începtul acestei săptămâni.
Misiunea sibienilor pe ICIM s-a ușurat mult, după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 61, fiind eliminat Ad. Stoian. De remarcat și debutul moldoveanului Gh. Gondiu, și el recent transferat la echipa pregătită de Mihai Ianc.
Inter s-a impus la final cu 2-0 și are 6 puncte din 3 etape, fiind pe locul 3 în serie.
INTER: Bărbat – Stoia, Stoica, Bejan – Ritivoi (Toader 67), Taifas, Bârză, Nemțiu (A. Mihai 76), Onețiu (Bărculeț 67) – Rotar (Gondiu 76), Moraru (Mitran 60). Antrenor: M. Ianc.
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