Pe scurt:
Fiecare echipă om-câine pornește de la zero: primii pași, disciplina, încrederea. Iată cum se formează viitorii câini de serviciu ai MAI, chiar la Sibiu.
La Centrul Chinologic Sibiu s-a încheiat, joi, 10 septembrie 2026, cursul de inițiere desfășurat în perioada 31 august – 10 septembrie, potrivit unei postări a Centrului Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu. În această etapă, participanților le-a fost distribuit tineretul canin alături de care vor continua pregătirea.
Sub îndrumarea specialiștilor centrului, conductorii au făcut primii pași alături de câinii repartizați, punând bazele unei relații construite pe încredere, disciplină și consecvență. Potrivit instituției, pregătirea continuă prin activități de predresaj, iar ulterior echipele vor reveni la Centrul Chinologic Sibiu pentru cursurile de specializare pe categorii de serviciu.
Aceste cursuri de specializare au drept scop pregătirea echipelor canine pentru viitoarele misiuni ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit reprezentanților centrului, o echipă canină se construiește pas cu pas, exercițiu cu exercițiu, până când omul și câinele învață să lucreze ca o singură echipă.
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