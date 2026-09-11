Un nou episod surprins în trafic readuce în atenție comportamentul imprevizibil al unor utilizatori de trotinete electrice din Sibiu. Un adolescent aflat pe trotinetă circula în fața unui autoturism, când, fără să semnalizeze și fără să existe vreo stradă în acel punct, a virat brusc la stânga. Manevra putea să-l pună în pericol în cazul în care șoferul nu ar fi fost atent și nu ar fi păstrat o viteză redusă.

Momentul a fost surprins de camera de bord a mașinii, iar imaginile au stârnit reacții în rândul sibienilor, mai ales în contextul în care în ultimele luni au fost semnalate mai multe incidente în care au fost implicați trotinetiști.

„Copiii nu anticipează pericolul ca un adult. Noi trebuie să-l anticipăm pentru ei”, spune Marius V.

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O altă sibiancă este de părere că situația putea avea urmări grave dacă mașina ar fi circulat cu viteză.

„Dacă venea unul cu viteză îl zbura pe capotă de nu mai rămânea nimic din el. Noroc că șoferul a mers încet. Vai de capul lor”, spune Claudia S.

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▶ Vezi pagina acestui video: Virează din senin în fața unei mașini: manevra riscantă a unui adolescent pe trotinetă, filmată în Sibiu — VIDEO

„Am ținut distanța și am mers ușor în spatele lor”

În comentariile legate de astfel de situații, sibienii povestesc și despre alte experiențe în care utilizatorii trotinetelor au avut un comportament riscant în trafic.

Un sibian spune că anul trecut, pe str. Doamna Stanca, a întâlnit două adolescente care circulau cu viteză pe trotinetă și care, în cele din urmă, au ajuns să cadă în mijlocul drumului.

„Am pățit și eu anul trecut, 2 fete pe trotinetă de vreo 16-17 ani, viteză 30 km/h minim, țipau și urlau… Am ținut distanța și am mers ușor în spatele lor până au luat bordura și s-au dat peste cap. Intuiția mea a fost bună, ziceam: în halul acesta o să cădeți… După 200 m au picat în mijlocul drumului”, povestește acesta.

La rândul său, Marius G. consideră că ar putea fi nevoie de o formă de instruire pentru cei care folosesc astfel de vehicule.

„Nu cred că mai durează mult și o să trebuiască școală pentru ele. S-au înmulțit și tricicletele și mașinuțele fără permis. Dacă îi întrebi ce trebuie să facă la STOP, habar nu au”, spune acesta.

Tot mai multe sesizări

Noul incident apare la doar câteva zile după ce a fost inițiată petiția prin care se cer reguli mai stricte pentru utilizatorii trotinetelor electrice.

Pe data de 4 septembrie, petiția avea 343 de semnături. Între timp, numărul acestora a crescut semnificativ, ajungând la 1.459 de semnături.

Inițiatorul solicită, printre altele, introducerea unui permis sau certificat de conducere pentru utilizatorii trotinetelor electrice, dotarea acestora cu numere de înmatriculare și controale mai stricte.

De asemenea, petiția propune restricționarea sau chiar interzicerea trotinetelor în zone pietonale aglomerate și în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă. Daniel L. cere și interzicerea utilizării trotinetelor de către persoanele cu vârsta sub 16 ani.

„Sunt situații în care merg câte doi pe trotinetă și fac efectiv jaloane printre mașini. Ca șofer, ajung să mă feresc de ei în trafic pentru a nu-i accidenta. Consider că trebuie să existe reguli clare și, mai ales, controale pentru ca acestea să fie respectate”, spunea inițiatorul petiției.

Mai multe accidente cu trotinete în 2026

Problema siguranței în cazul trotinetelor electrice a fost ridicată în acest an și de mai multe accidente produse în Sibiu și județ.

În februarie, un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Parcul Sub Arini, suferind un traumatism cranian. În mai, o fetiță de 10 ani a fost lovită de un bărbat care circula cu trotineta pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr. Copila a suferit un traumatism cranian și mai multe contuzii.

În iunie, o adolescentă de 15 ani a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Cisnădie, iar în iulie, o femeie de 25 de ani a fost rănită într-un accident produs în Piața Aurel Vlaicu din Sibiu, unde trotineta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism.

Au fost semnalate și alte comportamente riscante. Un adolescent a fost filmat când a lovit cu piciorul un autobuz aflat în mers, iar într-un alt caz un trotinetist a fost surprins circulând într-o poziție necorespunzătoare în trafic.

Sibiul are deja un regulament privind utilizarea trotinetelor electrice, aprobat de Consiliul Local în luna aprilie. Documentul stabilește reguli privind circulația și parcarea, dar și sancțiuni care pot ajunge până la 2.500 de lei.