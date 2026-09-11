Pe scurt: Cerul României devine, timp de câteva zile, poligon de antrenament pentru piloți militari din trei state — iată ce presupun exercițiile și ce măsuri s-au luat pentru populație.

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută, până în ziua de luni, 14 septembrie 2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării, potrivit Rador.

Exercițiile fac parte dintr-un program comun al celor trei forțe aeriene și au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Zborurile la joasă altitudine și în regim supersonic simulează condiții reale de misiune, solicitând piloților manevre rapide și precizie la viteze ridicate.

Autoritățile militare au precizat că zborurile se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană, iar personalul implicat va încerca reducerea impactului fonic asupra populației, având în vedere că exercițiile acoperă întregul teritoriu al țării.

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Astfel de exerciții pot genera, în anumite zone, zgomote specifice zborurilor militare.