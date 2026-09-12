FC Agnita a câștigat sâmbătă pe teren propriu, 3-2 cu FC Avrig și este lider în Superliga Sibiu, după primele două etape.
Campioana județeană din sezonul trecut, echipa pregătită de Dumitru Solomon a început bine și actuala stagiune. Agnita a învins sâmbătă acasă pe Avrig și este singura echipă din Superligă cu punctaj maxim după primele două etape.
Cel mai atractiv meci al rundei s-a disputat la Bradu, acolo unde Păltiniș Rășinari s-a impus cu 2-1. Astfel, echipa lui Dragoș Năstase recuperează punctele cedate în prima rundă, la Rășinari, cu Agnita.
Interstar Sibiu a reușit cel mai clar succes al etapei, 7-1 la Copșa Mică, cu CS Orășenesc.
Alma Sibiu s-a impus la Tălmaciu, scor 3-2.
Cum se știe, în actuala ediție a Superligii se jocă sistem tur-retur-tur-retur, în total 28 de etape.
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