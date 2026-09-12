Ca în fiecare lună, Ora de Sibiu vă prezintă filmarea cu drona și evoluția tronsonului montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, pe lotul Boița – Cornetu. De la aproximativ 13% cât era stadiul fizic la final de iulie, secțiunea a urcat spre 15% în cursul lunii august, în timp ce procedura de mediu care ar trebui să deblocheze restul șantierului s-a mutat abia în luna octombrie.

▶ Vezi pagina acestui video: Autostrada Sibiu Pitești, Boița, Mai 2026

Secțiunea 2, Boița – Cornetu: stadiul fizic urcă spre 15%

Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, stadiul fizic general al secțiunii se apropia de 15% la jumătatea lunii august, față de aproximativ 13% la final de iulie. Pe șantier sunt mobilizați 646 de muncitori și 161 de utilaje, față de 630 de muncitori și 150 de utilaje în luna precedentă.

Șantierul autostrăzii A1 lângă Boița, imagine din dronă, septembrie 2026

În absența Acordului de mediu revizuit, constructorii turci Mapa–Cengiz pot executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, concentrate pe tuneluri, structuri de artă și terasamente, în sectoarele deja autorizate.

Nodul rutier și viaductele în construcție, septembrie 2026

Patru tuneluri simultan pe șantier: Boița 2 a intrat în execuție

Cel mai avansat rămâne Tunelul Robești (900 m), cu ambele galerii străpunse încă din luna mai; stadiul fizic a ajuns la 36,25%, iar echipele lucrează acum la hidroizolație și căptușeala interioară din beton. La Tunelul Boița 1 (264 m/247 m), galeria dinspre Sibiu este străpunsă, iar pe cealaltă mai sunt de excavat 138 de metri; stadiul fizic a urcat la 39,80%.

Tunelul Balota (500 m), al cincilea intrat în șantier, are un stadiu fizic de 5,21%. În august, constructorii au început lucrările la Boița 2 (444 m), al patrulea tunel aflat simultan în execuție pe lot. Rămân neîncepute Lazaret Nord, Lazaret Sud și Câineni, ultimele trei din cele șapte tuneluri proiectate pe secțiune.

Lucrări de terasamente pe lotul Boița–Cornetu, septembrie 2026

Viaductele de la Boița, aproape gata

Pe sectoarele pentru care a fost deja eliberată Autorizație de Construire, lucrările la poduri, pasaje și viaducte au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate sunt viaductele de la Boița, cu 85,41%, respectiv 83,41%. În zona Călinești–Cornetu avansează și unul dintre cele mai mari ecoducte din România, cu o lățime de peste 100 de metri, care va traversa DN7, calea ferată și râul Olt.

Lansarea incrementală a tablierului pe unul dintre viaductele secțiunii, septembrie 2026

Acordul de mediu, amânat până în octombrie — dezbateri publice la Boița pe 29 septembrie

CNAIR a depus pe 12 august, la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), documentația pentru revizuirea Acordului de mediu al secțiunilor 2 și 3, necesară din cauza unor devieri de traseu de până la 55 de metri pe peste doi kilometri, care afectează suplimentar aproape 292 de hectare de teren. Dezbaterile publice sunt programate la Boița pe 29 septembrie, precum și la Racovița, Sălătrucu, Perișani și Tigveni, cu termen pentru observații scrise tot pe 29 septembrie. Acordul revizuit, estimat inițial pentru vara acestui an, ar putea fi emis abia din octombrie.

Lucrările de infrastructură se resimt și în trafic: pe DN7, în Valea Oltului, traficul a fost deviat pe o variantă de serviciu până la 31 decembrie 2026, pe sectorul dintre km 246+600 și km 248+800.

Restul coridorului montan: Secțiunea 3 la 17,35%, Secțiunea 4 la 97%

Pe Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, stadiul fizic a ajuns la 17,35%, cu 1.000 de muncitori și 512 utilaje mobilizate pe aproximativ 30% din traseul autorizat. La celălalt capăt al coridorului montan, Secțiunea 4, Tigveni–Curtea de Argeș, construită de austriecii de la Porr, a ajuns la aproape 97% și ar putea fi deschisă circulației încă din acest an, cu șase luni înaintea termenului contractual din februarie 2027.

Șantierul autostrăzii A1 pe Valea Oltului, septembrie 2026

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