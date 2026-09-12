Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 15:30, pe strada Rahovei din municipiul Sibiu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la fața locului și au efectuat primele verificări. Din cercetările preliminare a reieșit că un șofer în vârstă de 42 de ani, din Șelimbăr, care conducea pe strada Rahovei un autobuz Tursib, a frânat brusc.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, conducătorul autobuzului Tursib a frânat brusc din cauza unei mașini, care i-a r fi tăiat calea. Din cauza manevrei de urgență, un copil în vârstă de 7 ani, din Cisnădie, s-a dezechilibrat și a căzut.

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În urma impactului, copilul a fost rănit și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.