CSU Sibiu a câștigat sâmbătă amicalul de la Pitești cu Corona Brașov, scor 104-102.

Vineri, în prima zi a Memorialului ”Georgel Ziguli”, sibienii cedaseră în partida cu Dinamo București, scor 95-100.

Cu Traore și MJ Randolph în zi excelentă, CSU a câștigat sâmbătă al doilea meci de verificare disputat la Pitești, 104-102 cu Corona Brașov.

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Echipa lui Dan Fleșeriu controlat primul sfert de la un capăt la altul, iar la finalul primelor 10 minute conducea cu scorul de 31-19. Sfertul al doilea s-a desfășurat pe aceleași coordonate, cu Sibiul la timonă.

Foto: FC Argeș Pitești

Revenirea Coronei Brașov

Brașovenii au revenit în joc și au micșorat treptat diferența de pe tabelă, iar cu 10 minute înainte de final scorul era 84-74 în favoarea Sibiului. În ultimul sfert, Corona s-a apropiat la 3 puncte.

Trupa antrenată de Dan Fleșeriu a gestionat foarte inteligent sfârșitul de meci, iar CSU obține a doua victorie din presezon, cu 104-102. Absenții zilei au fost Roschnafsky și Towns, care sunt accidentați.

Fousseyni Traore a terminat partida cu 31 de puncte și 9 recuperări, fiind MVP-ul meciului. În ierarhia marcatorilor l-au urmat: MJ Randolph – 24, Plet -12, Battle -12, Pratt 9, Fîntînă 8, Petica 6 și Ciurea 2.

Programul viitor al echipei

CSU va organiza Memorialul ”Elemer Tordai” pe 17-18 septembrie, în Sala Transilvania. ”Vulturii” vor juca în prima zi a turneului cu CSM Tg. Mureș și în a doua zi cu CS Vâlcea 1924.

Prima rundă din Liga Națională de Baschet este programată pe 3 octombrie, când CSU va juca la Pitești, cu FC Argeș.