CSU Sibiu a câștigat sâmbătă amicalul de la Pitești cu Corona Brașov, scor 104-102.
Vineri, în prima zi a Memorialului ”Georgel Ziguli”, sibienii cedaseră în partida cu Dinamo București, scor 95-100.
Cu Traore și MJ Randolph în zi excelentă, CSU a câștigat sâmbătă al doilea meci de verificare disputat la Pitești, 104-102 cu Corona Brașov.
Echipa lui Dan Fleșeriu controlat primul sfert de la un capăt la altul, iar la finalul primelor 10 minute conducea cu scorul de 31-19. Sfertul al doilea s-a desfășurat pe aceleași coordonate, cu Sibiul la timonă.
Revenirea Coronei Brașov
Brașovenii au revenit în joc și au micșorat treptat diferența de pe tabelă, iar cu 10 minute înainte de final scorul era 84-74 în favoarea Sibiului. În ultimul sfert, Corona s-a apropiat la 3 puncte.
Trupa antrenată de Dan Fleșeriu a gestionat foarte inteligent sfârșitul de meci, iar CSU obține a doua victorie din presezon, cu 104-102. Absenții zilei au fost Roschnafsky și Towns, care sunt accidentați.
Fousseyni Traore a terminat partida cu 31 de puncte și 9 recuperări, fiind MVP-ul meciului. În ierarhia marcatorilor l-au urmat: MJ Randolph – 24, Plet -12, Battle -12, Pratt 9, Fîntînă 8, Petica 6 și Ciurea 2.
Programul viitor al echipei
CSU va organiza Memorialul ”Elemer Tordai” pe 17-18 septembrie, în Sala Transilvania. ”Vulturii” vor juca în prima zi a turneului cu CSM Tg. Mureș și în a doua zi cu CS Vâlcea 1924.
Prima rundă din Liga Națională de Baschet este programată pe 3 octombrie, când CSU va juca la Pitești, cu FC Argeș.
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