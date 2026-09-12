Doi turiști au fost recuperați de salvamontiștii argeșeni, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce au rămas în dificultate pe traseul marcat cu Cruce Albastră, între Lacul Călțun și Tunelul Transfăgărășan.

Cele două persoane erau într-o stare avansată de epuizare fizică, iar unul dintre turiști a suferit o luxație la nivelul unui membru inferior, ceea ce i-a făcut imposibilă deplasarea pe cont propriu.

Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor și transportul celor doi turiști. Misiunea a fost una dificilă, desfășurată pe timp de noapte, și a durat aproximativ cinci ore.

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În cele din urmă, ambele persoane au fost coborâte în siguranță până la Transfăgărășan.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să își planifice cu atenție timpul necesar parcurgerii traseelor montane și să evite pornirea la ore târzii, pentru a nu fi surprinși de întuneric.

De asemenea, efortul trebuie gestionat în funcție de capacitatea celui mai lent membru al grupului, în timp ce lanterna frontală cu baterii de rezervă și folia de supraviețuire nu ar trebui să lipsească din rucsac, indiferent de lungimea traseului. O trusă medicală de bază poate fi, de asemenea, utilă în situații de urgență, până la sosirea salvatorilor.

În cazul unei urgențe pe munte, turiștii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, la 0725 826 668.