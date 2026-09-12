Pe scurt: Poreclită deja „Insula Purcelușilor”, o bucată de pământ din Grecia atrage mii de turiști care plătesc pentru croaziere cu barca doar ca să vadă porci înotând în mare.

O insulă privată din Grecia a devenit un fenomen pe rețelele de socializare după ce turiștii au început să vină special pentru a înota alături de porcii negri mediteraneeni care trăiesc acolo, potrivit Mediafax.

Este vorba despre insula Atokos, din Marea Ionică, unde imaginile cu purceii tolăniți pe plajă sau vâslind cu picioarele pentru a înota alături de vizitatori au devenit virale.

Pe insulă sunt organizate acum „croaziere cu purceluși”. „Acest animal mic este atât de drăguț și simplul fapt de a fi în mediul său natural este incredibil”, a declarat pentru AFP Jamie Jackson, un turist american care a participat la una dintre aceste ieșiri cu barca în apele din jurul insulei nelocuite.

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Cine transformă porcii înotători într-o afacere

Renato Bisha, un antreprenor local, spune că animalele aparțin rasei de porc negru mediteranean. El este cel care a valorificat atracția insulei Atokos și a porcilor săi înotători, scoțând turiștii de mai multe ori pe zi cu barca sa de pe insula aflată lângă Ithaca. Bisha aruncă fructe în apă pentru a atrage animalele spre vizitatori.

Alte croaziere cu purceluși similare sunt oferite și de pe insulele turistice Lefkada și Kefalonia, din vestul Greciei.

Margarita Kotsinopoulou, contabilă de origine greacă, a povestit pentru AFP cum a aflat de existența porcilor. „Îi văzusem pe Instagram, în câteva videoclipuri care au devenit virale și, din moment ce ne aflam pe insula Ithaca, ne-am gândit că ar fi o idee grozavă să venim să-i vedem”, a spus ea.

Porcii au contribuit în mare măsură la creșterea vizibilității insulei Atokos, care era puțin cunoscută înainte ca videoclipurile cu animalele postate pe rețelele de socializare să devină virale.

Supranumită acum „Insula Purcelușilor”, Atokos primește mii de vizitatori, în special în perioada de vârf a sezonului turistic grecesc, în timpul verii.

Turismul rămâne unul dintre principalele motoare ale economiei grecești. În 2025, Grecia a înregistrat venituri din turism de un record de 23,6 miliarde de euro, potrivit Băncii Greciei.

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