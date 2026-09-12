Pe scurt: „Jos pălăria!” în fața celor care luptă pentru viață, scrie o familie din Sibiu într-un mesaj emoționant adresat medicilor care le-au salvat copilul.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat, pe pagina sa de Facebook, mesajul de recunoștință al familiei Lungu, adresat echipei medicale care a fost alături de fiul lor, Tudor, în momentele dificile prin care a trecut copilul.

„Cu deosebită recunoștință, mulțumim Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, doamnei doctor ATI Ioana Codru, domnului doctor neurochirurg Titus Făgărăși, domnului doctor chirurg ortoped Bogdan Bocea și întregului personal medical”, se arată în mesajul transmis de familie.

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Părinții lui Tudor au subliniat profesionalismul și devotamentul echipei medicale care a avut grijă de copilul lor.

„Profesionalismul, devotamentul, dăruirea și omenia de care ați dat dovadă ne-au impresionat profund. Pentru noi, fiecare gest, fiecare clipă de atenție și fiecare efort depus pentru Tudor au însemnat enorm”, au transmis membrii familiei.

„Jos pălăria!” în fața personalului medical care veghează zi și noapte

Familia Lungu a folosit aceeași expresie de două ori în mesajul transmis, subliniind respectul față de personalul medical care își desfășoară activitatea non-stop. „«Jos pălăria!» în fața întregului colectiv de profesioniști și oameni de bine care, zi și noapte, își dedică viața salvării și îngrijirii pacienților”, se arată în mesaj.

Părinții au încheiat cu urări pentru echipa medicală: „Vă mulțumim din suflet tuturor și vă dorim mult succes în nobila dumneavoastră activitate de zi cu zi, sănătate, putere și cât mai multe satisfacții profesionale și personale. Cu deosebită stimă, recunoștință și respect, Familia Lungu”.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au reacționat la rândul lor, transmițând că sunt recunoscători că au putut fi alături de Tudor în lupta lui pentru viață și au mulțumit familiei pentru cuvintele care i-au emoționat.

Este cel mai recent dintr-o serie de mesaje de mulțumire primite de spital din partea pacienților sau familiilor acestora, în care este apreciat efortul medicilor și asistenților care lucrează în secțiile de urgență ale unității medicale.