Pe scurt:
Artista în vârstă de 40 de ani vorbea încă din 2019 despre dorința de a avea copii. Acum, imaginile cu ea și un bebeluș alimentează speculațiile fanilor.
Lady Gaga a fost fotografiată de paparazzi de la PageSix în timp ce se plimba cu un bebeluș în brațe. Deocamdată, nu se cunosc alte detalii, precum numele bebelușului, sexul acestuia sau data nașterii copilului.
Vedeta pop americană, în vârstă de 40 de ani, câștigătoare a premiului Grammy, și-a exprimat în ultimii ani dorința de a deveni mamă. Într-un videoclip publicat pe YouTube în decembrie 2019, Lady Gaga a discutat despre planurile sale pentru următorii 10 ani și a menționat că speră ca „bebelușii” să facă parte din acel viitor. „Vreau să fac mai multe filme, vreau să am copii”, spunea Gaga la acea vreme.
Artista și-a încheiat cel mai recent turneu mondial, „The Mayhem Ball”, în luna aprilie. Acesta a durat aproape nouă luni și a cuprins 86 de spectacole în întreaga lume. Ultimul ei album, „Mayhem”, a câștigat premiul pentru cel mai bun album vocal pop la ultima ediție a premiilor Grammy, la începutul acestui an.
Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, s-a logodit în 2024 cu antreprenorul Michael Polansky, în vârstă de 42 de ani. Cei doi au fost văzuți prima dată împreună în 2020, când au fost fotografiați sărutându-se la o petrecere de Revelion în Las Vegas, iar la scurt timp după aceea și-au oficializat relația pe Instagram.
În anii care au urmat, cei doi au păstrat o prezență discretă, fără a ieși în evidență în public.
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