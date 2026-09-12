Un accident rutier s-a produs sâmbătă, în jurul orei 14:00, în localitatea sibiană Bradu.

Potrivit primelor informații, în accidentul rutier au fost implicate două mașini, iar în urma impactului, una dintre acestea s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de prim-ajutor și descarcerare. Din primele informații, două persoane au fost rănite și transportate la spital.

“Două echipaje SMURD și o autospecială de stingere au intervenit pe DN 1 între Bradu și Avrig la un accident rutier. Echipajele SMURD au acordat asistență medicală pentru două persoane. O femeie a suferit un traumatism lombar și un bărbat care a suferit un traumatism cranian sunt transportați la UPU Sibiu.” a transmis Lt. Andreea Ștefan, ISU Sibiu

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Cum s-a produs accidentul

Din primele verificări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, pe direcția Brașov-Sibiu, un bărbat de 38 de ani, din Sebeșu de Sus, nu s-ar fi asigurat corespunzător înainte de efectuarea unui viraj la stânga.

În acel moment, autoturismul său ar fi intrat în coliziune cu o mașină care circula din sens opus și era condusă de un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, cetățean străin.

În urma accidentului, șoferul cetățean străin și o pasageră în vârstă de 54 de ani, din județul Dolj, au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Traficul în zonă este îngreunat.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mașină răsturnată la Bradu: intervin echipajele ISU Sibiu — VIDEO 2