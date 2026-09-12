Pe scurt: Litere chirilice pe o bucată de metal găsită pe nisip, în Eforie Nord — armata și autoritățile au fost alertate pentru expertiză.

Un fragment care ar proveni de la o dronă a fost găsit de salvamari pe o plajă din Eforie Nord, sâmbătă dimineață, potrivit Mediafax. Descoperirea a avut loc în zona Steaua de Mare, iar bucata ar fi fost adusă de valuri pe litoral.

Salvamarii au găsit obiectul în apropierea unui foișor, în jurul orei 08:00. Imaginile de la fața locului arată un fragment de culoare închisă, pe care sunt vizibile mai multe inscripții cu litere chirilice.

Autoritățile au fost alertate imediat, iar fragmentul urmează să fie preluat și supus unei expertize pentru a se stabili cu exactitate ce este și de unde provine. Deocamdată, originea bucății găsite pe plaja din Eforie Nord nu a fost confirmată oficial.

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Al doilea val de fragmente descoperite pe litoral în mai puțin de 24 de ore

Descoperirea vine la doar o zi după ce mai multe fragmente de drone aeriene, unele cu încărcătură explozivă, au fost găsite vineri, în doar câteva ore, în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, precum și în Marea Neagră, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Fragmentele descoperite vineri au fost neutralizate de specialiști.

Situația se adaugă unui șir de alerte similare petrecute în această vară pe litoralul românesc, după ce în luna august o dronă încărcată cu explozibil a fost distrusă de Armata Română în largul Mării Negre.