Pe scurt: 30 de spații, taxă de la 2 lei pe metru pătrat și pavilioane albe de 3x3 metri: iată ce trebuie să știe cei care vor să vândă la Artizan Huet.

Primăria Sibiu organizează o nouă ediție a târgului de produse handmade Artizan Huet, programată în weekendul 19-20 septembrie 2026. Instituția pune la dispoziția meșteșugarilor 30 de spații pentru comercializarea produselor artizanale în Piața Huet, între orele 10:00 și 21:00.

Cei interesați să închirieze un spațiu de vânzare trebuie să parcurgă un proces în doi pași. Mai întâi, luni, 14 septembrie 2026, este necesară o programare online pentru depunerea actelor la ghișeu. A doua zi, marți, 15 septembrie 2026, fiecare comerciant trebuie să se prezinte la ora la care s-a programat, pentru a depune documentele și a achita taxa de ocupare a domeniului public. Avizul va fi transmis ulterior pe e-mail.

Platforma de programări va fi activă luni, în intervalul 9:00-24:00

Programarea online poate fi făcută luni, 14 septembrie 2026, în intervalul orar 9:00-24:00, pe site-ul spadpp.sibiu.ro, secțiunea „Programări ghișeu online”, sau prin intermediul platformei eportal.sibiu.ro. Depunerea cererilor și plata taxei de ocupare a domeniului public se fac marți, 15 septembrie 2026, la ghișeul din sediul instituției din Piața Mică nr. 22, la ora stabilită în prealabil.

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Actele necesare pentru obținerea avizului sunt: cererea tip, disponibilă la ghișeu, copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, a atestatului de producător sau a certificatului de meșteșugar, copie a actului de identitate al solicitantului și, dacă este cazul, împuternicire pentru depunerea documentației atunci când solicitantul este reprezentat de altă persoană.

Taxa de ocupare a domeniului public diferă în funcție de statutul comerciantului

Se acordă un singur aviz pentru fiecare societate comercială, întreprindere familială, individuală sau persoană fizică autorizată. Atribuirea locațiilor în teren se face în ordinea programărilor și, implicit, a înregistrării cererilor depuse la ghișeu.

Taxa de ocupare a domeniului public este de 3 lei pe metru pătrat pe zi pentru persoane juridice, respectiv 2 lei pe metru pătrat pe zi pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și întreprinderile individuale. Pentru un aspect unitar al târgului, sunt permise doar pavilioane cu dimensiunea de 3 x 3 metri și de culoare albă, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Târgul Artizan Huet continuă seria evenimentelor dedicate produselor artizanale organizate în Piața Huet din Sibiu.

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