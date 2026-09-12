Pe scurt: De la o familie ținută în România ca „garanție“ în anii comunismului, la limuzine cu șofer pe Wall Street și la negocieri cu giganții tech — povestea unei femei care spune că a plătit cu vederea prețul succesului.

Ruxandra Corniș Pop a ajuns în Statele Unite la vârsta de 4 ani și a trecut, de-a lungul a peste trei decenii, prin mai multe „vise americane“: cel al studentei bursiere cu trei joburi în paralel, cel al finanțistei de pe Wall Street și, mai târziu, cel al directoarei care a negociat cu marile platforme de streaming contractele care stau la baza industriei muzicale digitale.

Povestea ei a fost relatată pentru Weekend Adevărul. Totul începe la Timișoara, în anii ’80, într-o Românie comunistă marcată de obsesia lui Ceaușescu pentru plata datoriei externe. Plecarea familiei în SUA nu s-a produs printr-o evadare, ci printr-o bursă Fulbright, program prin care profesori și cercetători americani veneau în România în schimbul deplasării unor români în Statele Unite.

„Tatăl meu, profesor de engleză, a primit o bursă Fulbright în America, în 1983. El și mama au fost lăsați să plece, dar eu și sora mea am rămas în România“, povestește Ruxandra.

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Banii bursei intrau în conturile statului comunist, pentru achitarea datoriilor externe, iar familiile celor plecați rămâneau în țară drept garanție a întoarcerii. Timp de un an, cele două surori au fost crescute de bunici, până când, în 1984, familia s-a reunit în America, unde părinții au cerut azil politic.

Vioara, limbajul unei copile care nu vorbea engleză

Primii ani în SUA au însemnat mutări dese — Iowa, Boston, Virginia —, în timp ce tatăl încerca să obțină un post universitar titular, iar mama își începea studiile doctorale, devenind mai târziu specialistă în neurologie și logopedie. Un singur element a rămas constant: muzica.

„Familia mea era foarte muzicală. Ascultam operă, muzică clasică, balet. Tata era pasionat de Elvis și de rock. Muzica era peste tot în casă“, spune Ruxandra.

A început să cânte la vioară la doi-trei ani, iar instrumentul a devenit modul ei de a comunica într-o țară a cărei limbă nu o cunoștea: „Nu vorbeam engleză când am ajuns în America. În cele din urmă, vioara a devenit modul meu de a vorbi cu oamenii. Așa mi-am făcut prieteni. Așa comunicam“.

A cântat în orchestre pe tot parcursul liceului și facultății și este membră în Consiliul de Administrație al Operei Metropolitane din New York.

Adaptarea la o școală privată scumpă, alături de colegi din familii bogate, a fost dificilă:

„Elevii își băteau joc de numele meu, de hainele mele. Noi eram foarte diferite, mâncarea noastră era diferită, felul în care ne comportam era diferit. Întotdeauna am simțit că trebuie să dovedesc de ce sunt în stare mie însămi, dar și lumii, părinților mei. Părinții mei și-au părăsit familiile pentru a ne asigura o viață mai bună în America“.

Trei joburi pentru o bursă la Columbia University

Educația a fost considerată de părinți drept „biletul“ către o viață bună, iar voluntariatul la Spitalul pentru Veterani, unde lucra mama ei, sportul și implicarea în ziarul școlii i-au adus Ruxandrei o bursă la Columbia University, unde a studiat Finanțe începând din 1999.

New York-ul era însă un oraș scump, iar bursa acoperea doar o parte din cheltuieli, așa că a lucrat simultan ca chelneriță și barman în Hamptons, la o firmă de brokeraj și la o companie muzicală, plus tura de noapte la Biblioteca Publică din New York, în celebra clădire cu lei unde s-a filmat „Ghostbusters“.

„Eram în tura de noapte, pentru că ziua mergeam la cursuri, și trebuia să aranjez cărțile pe rafturi“, povestește ea.

La absolvire, în 2003, a rămas cu datorii de aproximativ 100.000 de dolari pentru școlarizare — fără bursă, costul ar fi ajuns la 250.000 de dolari. A ales să plătească împrumutul cât mai repede, chiar dacă asta a însemnat un an și jumătate de mâncat orez cu sos de soia:

„Am ajuns să mănânc orez zile întregi. Aveam acest mic aparat de gătit orez și puneam sos de soia pe el și asta mâncam pentru a putea să-mi achit împrumutul“.

Viața de „robot“ la BlackRock, în umbra lui Larry Fink

Cariera pe Wall Street a început la BlackRock, compania care avea să devină cel mai mare fond de investiții din lume, unde Ruxandra a lucrat în apropierea cofondatorului și CEO-ului Larry Fink. A petrecut un an în India, contribuind la extinderea operațiunilor offshore, iar în 2006 a participat la fuziunea BlackRock cu Merrill Lynch Investment Managers, moment în care compania a devenit un jucător uriaș pe piața internațională. Schimbarea de statut a venit brusc:

„A venit și momentul în care am început să fac bani. Veneam dintr-un loc în care nu aveam nimic, eram plină de datorii și apoi, dintr-odată, aveam limuzine negre cu șofer care mă duceau la întâlniri, mesele la restaurant îmi erau plătite, aveam asistenți“.

Prețul acestui stil de viață a fost însă mare

„Te transformai într-un robot concentrat pe muncă — și m-am descurcat foarte bine la asta. Dacă ajungeam să mă culc până la miezul nopții, era o zi minunată. Dormeam cam două ore pe noapte“, spune ea.

În acei cinci ani, Ruxandra spune că și-a pierdut practic o parte din vedere: „Nu mă tratam prea bine pe mine sau corpul meu, eram doar un robot și făceam bani. Am petrecut enorm de mult timp holbându-mă la cifre și încercând să înțeleg ce se întâmplă în spatele zgomotului. Aveam cinci monitoare în față pe care curgeau numere nonstop“.