Raluca Turcan, omagiu pentru aviatorul erou din Fofeldea: „A avut curajul să încerce imposibilul”

Pe scurt: Un tânăr din Fofeldea a încercat, acum 100 de ani, un zbor fără escală de peste 2.000 de kilometri. Povestea lui a fost readusă în memoria satului natal printr-o comemorare specială.

Comuna Nocrich din județul Sibiu a găzduit sâmbătă, 12 septembrie 2026, o comemorare dedicată aviatorului Ioan Stoica, originar din satul Fofeldea, la exact 100 de ani de la accidentul aviatic în care și-a pierdut viața.

Evenimentul a fost prezentat de Raluca Turcan într-o postare pe Facebook, în care reconstituie povestea pilotului și circumstanțele tragediei.

Ioan Stoica a fost veteran al Primului Război Mondial, unde s-a oferit voluntar, și a devenit ulterior mecanic de aviație, apoi pilot brevetat. Fiu al Fofeldei, a învățat la Sibiu și București, iar pentru realizările sale a fost decorat chiar de Regele Ferdinand.

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Zborul fără escală de peste 2.000 de kilometri

Pe 12 septembrie 1926, la ora 5:50, Ioan Stoica și pilotul Gheorghe Bănciulescu au decolat de la Paris cu destinația București, la bordul unui avion Potez 25. Cei doi își propuseseră un zbor fără escală de peste 2.000 de kilometri, într-o tentativă de record aeronautic pentru acea vreme.

Ioan Stoica avea doar 28 de ani în momentul zborului. După aproape 1.000 de kilometri parcurși, vremea s-a înrăutățit deasupra fostei Cehoslovacii, unde echipajul a întâlnit ceață, nori joși și relief muntos. Ultimele cuvinte consemnate din carlingă au fost: „Intrăm în ceață. Urcăm.” Câteva minute mai târziu, avionul a lovit muntele.

Gheorghe Bănciulescu a supraviețuit accidentului, dar și-a pierdut ambele picioare. Ioan Stoica a fost găsit în viață la locul prăbușirii, însă rănile suferite erau prea grave, iar el a murit în timpul transportului spre spital.

Comemorare la un secol distanță, cu survoluri deasupra satului natal

La un secol de la tragedie, comunitatea din Fofeldea, comuna Nocrich, a marcat momentul printr-o ceremonie de comemorare. Potrivit descrierii evenimentului, avioane au survolat din nou satul, deasupra locului unde s-a născut aviatorul, iar memoria lui a fost păstrată prin monumentul care îi poartă numele și prin povestea transmisă mai departe copiilor din localitate.

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

Astăzi, la Fofeldea, am readus în memoria noastră povestea unui sibian care, acum 100 de ani, a avut curajul să încerce imposibilul.

Ioan Stoica. Un fiu al Fofeldei. Aviator român. Veteran al Primului Război Mondial. Un pionier al aviației românești.

Pe 12 septembrie 1926, la ora 5:50, Ioan Stoica și pilotul Gheorghe Bănciulescu decolau de la Paris spre București, într-un avion Potez 25. Își propuseseră să parcurgă peste 2.000 de kilometri fără escală, într-o tentativă de record aeronautic.

Ioan Stoica avea doar 28 de ani. Plecase din Fofeldea, învățase la Sibiu și București, se oferise voluntar în Primul Război Mondial, devenise mecanic de aviație, apoi pilot brevetat și fusese decorat de Regele Ferdinand.

În câțiva ani, un tânăr dintr-un sat sibian ajunsese în avangarda aviației europene.

În acea dimineață de septembrie, după aproape 1.000 de kilometri de zbor, vremea s-a înrăutățit deasupra fostei Cehoslovacii. Ceață, nori joși, munți.

Unul dintre ultimele mesaje transmise în avion a fost:

„Intrăm în ceață. Urcăm.” Câteva minute mai târziu, avionul a lovit muntele. Gheorghe Bănciulescu a supraviețuit, dar și-a pierdut ambele picioare. Ioan Stoica a fost găsit în viață, însă rănile erau prea grave. A murit în timpul transportului spre spital.

Astăzi, după exact 100 de ani, am fost la Fofeldea, comuna Nocrich, Sibiu, pentru a-i cinsti memoria. Iar când avioanele au trecut din nou pe deasupra satului său, m-am gândit cât de puternică este povestea acestui om.

Pentru mine, Ioan Stoica lasă în urmă și o lecție: locul din care pornești nu stabilește cât de departe poți ajunge. Istoria României este făcută și din asemenea destine. Din oameni plecați din sate românești, care au învățat, au muncit, au avut curaj și au împins mai departe limitele timpului lor. În urmă cu 100 de ani, Ioan Stoica a plecat de la Paris spre București și nu a mai ajuns acasă.

Astăzi, Fofeldea l-a adus, simbolic, din nou acasă. Prin memoria oamenilor. Prin monumentul care îi păstrează numele. Prin copiii care îi vor afla povestea. Și prin avioanele care au zburat din nou deasupra Fofeldei. Cinste memoriei lui Ioan Stoica!“