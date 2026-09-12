Pe scurt: Averse torențiale, grindină și vânt de 60 km/h în estul țării sâmbătă seara, apoi răcire generală de duminică - iată ce arată prognoza pentru weekend și începutul săptămânii.

Vremea se răcește simțitor sâmbătă, 12 septembrie 2026, în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în sud și sud-est temperaturile se mențin ridicate, potrivit prognozei citate de adevarul.ro.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea.

Instabilitatea atmosferică se accentuează în special în jumătatea estică a României. Sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat poate cădea grindină. Ploile vor deveni mai puternice spre seară și pot lăsa în urmă cantități importante de apă. Averse vor apărea și în alte regiuni, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-vest, în est și la munte.

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În timpul nopții, ploile vor fi mai consistente în sudul și centrul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, dar și în masivele montane din sudul și estul țării. În aceste zone se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 60 de kilometri pe oră în timpul ploilor. În restul țării, vremea va fi mai liniștită, însă temperaturile nocturne vor coborî față de noaptea precedentă, cu minime între 6 și 7 grade în nord-vest și 19 grade în sud-estul extrem.

Răcirea se extinde duminică în tot sudul și sud-estul țării

Duminică, 13 septembrie, răcirea se extinde și în sud și sud-est. Temperaturile vor ajunge sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 18 grade în nordul Moldovei și 26-27 de grade în vestul Olteniei. În Dobrogea, cerul va rămâne mai mult noros și va continua să plouă. După-amiaza, aversele își vor face apariția și în Muntenia, estul Olteniei și în zona montană.

Ploi pe suprafețe mai restrânse sunt posibile și în Transilvania și Moldova. Izolat se pot strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar în special în sud există posibilitatea apariției grindinei. Vântul va sufla mai puternic în est, sud-vest și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

În București, sâmbătă, 12 septembrie, se menține vremea caldă, cu o maximă de aproximativ 30 de grade. Norii se vor înmulți treptat, iar spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Duminică se răcorește, iar temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Soarele va apărea temporar, însă în a doua parte a zilei sunt prognozate reprize de ploi abundente.

Luni, 14 septembrie, vremea se mai îndreaptă în Capitală. Dimineața vor persista unele înnorări, însă în jurul prânzului își va face apariția soarele, iar maxima va rămâne la 25 de grade. Marți, 15 septembrie, vremea va fi schimbătoare, cu perioade scurte de soare și posibilitatea unor ploi slabe, temperatura maximă urcând până la 26 de grade, în jurul valorii normale pentru această perioadă.

La munte și pe litoral, ploile și vântul puternic revin sâmbătă seara

La munte, sunt așteptate ploi în special în Carpații Orientali și Meridionali, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În celelalte masive pot apărea averse mai slabe, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor. Duminică, vremea va deveni răcoroasă în aproape întreaga zonă montană. După-amiaza și seara, ploile vor reveni în masivele sudice și estice, iar vântul va sufla mai tare în Carpații Meridionali și de Curbură.

Luni, în Carpații Occidentali sunt posibile ploi slabe, iar în restul zonei montane pot apărea doar câțiva stropi, cu vreme în ansamblu plăcută, dar cu vânt ceva mai intens. Marți, vremea va rămâne schimbătoare, cu posibilitatea unor ploi slabe în majoritatea masivelor, iar temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Pe litoral, vremea rămâne frumoasă și caldă sâmbătă, cu temperaturi de până la 27 de grade în stațiuni, iar apa mării va avea aproximativ 24 de grade. În timpul nopții, cerul se va înnora, iar ploile torențiale își vor face apariția. Duminică, instabilitatea atmosferică va crește, cu averse și descărcări electrice, iar vântul se va intensifica după-amiaza și în timpul nopții, putând ajunge la 50 de kilometri pe oră. Temperaturile scad și pe litoral, iar maximele nu vor mai depăși 20 de grade.

Luni, valorile termice cresc până la 24 de grade pe litoral, deși vor mai fi perioade cu înnorări și ploi slabe. Marți, vremea se îmbunătățește: soarele va domina, vântul va slăbi, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor de luni.