Pe scurt: CSM a stabilit câte dosare poate soluționa anual un judecător, în funcție de instanță. Ce se întâmplă cu procesele care depășesc această normă și ce cauze scapă de „lista de așteptare”.

Cu cinci zile înainte ca noul program al magistraților să intre în vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat decizia de normare a activității instanțelor, luată pe 9 iulie 2026, potrivit HotNews.ro.

Odată cu decizia a fost publicată și procedura în baza căreia vor fi repartizate dosarele românilor care se adresează instanțelor pentru rezolvarea problemelor, începând de marți, 15 septembrie 2026.

Avocați, dar și foști magistrați au avertizat că noua procedură va duce la întârzieri și mai mari ale proceselor. Schimbarea vine într-un context în care sistemul judiciar este deja suprasolicitat: în 2025, în instanțele din România s-au înregistrat 3,6 milioane de dosare, iar numărul judecătorilor este de aproape 4.500, potrivit datelor CSM.

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Câte dosare poate soluționa anual un judecător, în funcție de instanță

Procedura CSM explică modul în care vor fi repartizate dosarele – ce procese vor avea prioritate, care vor trece pe lista de așteptare și care vor fi exceptate chiar și de la această listă, intitulată „Registrul de gestionare a fluxului de cauze”.

„În vederea asigurării preluării efective şi echilibrate a fluxului de cauze de către judecătorii aflați în activitate, capacitatea reală de procesare a fiecărei instanţe se determină în raport de capacitatea de soluționare aferentă unui judecător, exprimată în număr de dosare pe judecător”, se menționează în procedura CSM.

Capacitatea anuală de soluționare pentru un judecător a fost stabilită diferențiat, pe categorii de instanțe, valoarea de referință pentru curțile de apel fiind de 119 dosare. Normarea se va aplica însă etapizat, până în 2028. Astfel, până la 14 septembrie 2027, norma stabilită de CSM va fi dublată: pentru anul judecătoresc 2026-2027, norma va fi de 576 de dosare pe magistrat la judecătorii, de 384 de dosare la tribunale și de 238 de dosare la curți de apel.

Pentru anul judecătoresc septembrie 2027 – septembrie 2028, norma din noua procedură va fi majorată cu 50%. Abia începând cu 15 septembrie 2028, judecătorilor le vor fi repartizate dosarele strict cât prevede procedura, conform CSM.

Ce se întâmplă cu dosarele care depășesc capacitatea zilnică a instanței

Repartizarea dosarelor înregistrate pe rolul instanței „se realizează în limita capacității zilnice a instanței, cu respectarea capacității zilnice corespunzătoare fiecărei grupe de cauze”, se arată în procedura adoptată de CSM. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică disponibilă se înscriu în „Registrul de gestionare a fluxului de cauze”, adică pe lista de așteptare.

CSM precizează că aceste dosare se repartizează „de îndată ce capacitatea corespunzătoare grupelor de cauze permite preluarea acestora”. Capacitatea zilnică a instanței se distribuie proporțional pe materii și pe stadii procesuale, astfel încât să se asigure o distribuire uniformă a cauzelor, susține instituția.

Consiliul a stabilit o listă cu 302 categorii de cauze prioritare din toate materiile juridice: penal, civil, contencios administrativ și fiscal, asigurări sociale, drept maritim și fluvial, faliment, litigii cu profesioniștii, insolvența persoanei fizice, litigii de muncă, minori și familie.

În materie penală, vor avea prioritate cauzele care vizează măsurile preventive, plângerile împotriva măsurilor preventive, precum și prelungirile și revocarea acestora. Cauzele prioritare se repartizează în ziua înregistrării, inclusiv peste limita capacității zilnice, potrivit CSM.

Dosarele privind infracțiuni nu sunt incluse pe lista de priorități. În materie civilă, nici plângerile contravenționale, nici divorțurile nu se regăsesc pe lista cauzelor prioritare.

Cum vor fi ordonate dosarele pe lista de așteptare

„Registrul de gestionare a fluxului de cauze” va exista în fiecare instanță din România. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică disponibilă se înscriu în acest registru, în liste corespunzătoare fiecărei grupe de cauze, în vederea repartizării ulterioare. Ele vor fi puse pe listele de așteptare în ordinea cronologică a înregistrării lor, spune CSM. În cazul dosarelor declinate sau strămutate de la o altă instanță, poziția din registru se stabilește prin raportare la data înregistrării dosarului pe rolul instanței inițiale.

Dacă un dosar a fost repartizat inițial ca prioritar sau exceptat de la lista de așteptare, iar ulterior se constată, din oficiu sau la cererea părților, că nu are de fapt caracter prioritar sau nu se încadrează în excepții, dosarul se transmite președintelui instanței sau președintelui de secție, care va decide reînscrierea acestuia în registru, cu respectarea ordinii cronologice corespunzătoare datei înregistrării inițiale.

„După înscrierea în registru la poziția corespunzătoare, cauza se repartizează manual, cu respectarea ordinii cronologice a înregistrării, completului care a fost inițial învestit cu soluționarea acesteia”, se precizează în procedura CSM.

CSM a stabilit și o listă cu 276 de cauze excluse de la „registrul de așteptare”. Printre acestea se numără dosarele care vizează abținerile, recuzările, strămutările, perchezițiile și supravegherile tehnice. În cazul în care capacitatea zilnică a instanței nu este utilizată integral, diferența se reportează prin majorarea corespunzătoare a capacității disponibile pentru ziua următoare.

„În cazul depăşirii capacității zilnice, ca urmare a repartizării dosarelor prioritare, diferența se reportează negativ prin diminuarea corespunzătoare a capacității disponibile pentru zilele următoare. Reportul se realizează la nivelul capacității corespunzătoare fiecărei grupe de cauze”, conform CSM.