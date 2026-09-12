UPDATE ora 21:00 – Persoana a fost extrasă din autoutilitară de către pompierii militari ISU, fiind conștientă. Aceasta a fost preluată de echipajul medical pentru transportul la spital. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral și un traumatism toracic.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara, pe strada Regiment V Vânători din municipiul Alba Iulia, înainte de podul de peste Mureș.
Potrivit primelor informații, în accident sunt implicate un autoturism și o autoutilitară. O persoană aflată în autoutilitară a rămas încarcerată și, potrivit primelor date, ar fi inconștientă.
Conform informațiilor Ora de Sibiu, autoutilitara este înmatriculată în județul Sibiu.
La locul accidentului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.
Starea victimelor
Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și acționează pentru extragerea persoanei încarcerate din autoutilitară. Din autoturism s-au autoevacuat două persoane, acestea fiind evaluate medical de echipajele de intervenție.
Traficul rutier în zonă a fost deblocat.
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