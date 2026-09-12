Măgura Cisnădie a pierdut primul meci oficial al sezonului în Divizia A de handbal feminin, 26-29 cu CSU Oradea.
Cu un lot mult subțiat față de sezonul precedent, Măgura Cisnădie va avea mari probleme să prindă play-off-ul Diviziei A și în acest sezon. Au plecat de la Cisnădie câteva jucătoare de bază, dar Măgura nu a făcut transferuri.
La primul meci oficial al sezonului, în Polivalenta din Cisnădie, antrenorul Măgurii, Alexandru Weber a adunat doar 14 jucătoare pe foaia de joc.
Măgura a avut elan doar primele 5 minute, când a condus cu 4-2, apoi nu i-a mai ieșit nimic. Oradea a pus însă stăpânire pe joc și s-a distanțat decisiv, având 7 goluri avans în minutul 26. La pauză, CSU Oradea conducea detașat, cu 17-11.
Repriza a doua și ce urmează pentru Măgura
Repriza secundă a fost una mult mai echlibrată, Măgura a tot încercat să revină în joc, s-a apărat mai bine, dar în atac a trăit în special din golurile extremelor Tâmplaru și Postolache.
CSU Oradea și-a păstrat un avans confortabil pe tabelă până la final și a câștigat cu 29-26.
Măgura a fost repartizată în Seria C a Diviziei A, alături de alte 7 echipe, una destul de slabă valoric. Se va juca în sistem tur-retur, 14 etape, iar echipele clasate pe locurile 1 și 2 în fiecare serie, precum și cele mai bune două echipe clasate pe locul 3 vor participa obligatoriu la Play Off-ul de Promovare.
MĂGURA: Albu, Ilie – Tâmplaru 10, Postolache 7, Cioroianu 3, Poplăcean 3, Gritu 1, Ghinea 1, Tomescu 1, Micu, Brumaru. Antrenor: Al. Weber
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