Pe scurt: Bărbații ajung să depășească mamele la indemnizația medie lunară primită pentru creșterea copilului — datele oficiale arată o schimbare clară de tendință.

Tot mai mulți bărbați aleg să intre în concediu pentru creșterea copilului, arată datele publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), potrivit Adevărul.

În 2025, tații au reprezentat 14,41% dintre beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului, față de 13,22% în anul precedent. Numărul mediu lunar al taților care au primit acest sprijin a crescut de la aproximativ 21.000, în 2024, la peste 21.700, în 2025.

Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime, de 8.500 de lei. În medie, aproape 2.000 de tați au beneficiat lunar de acest cuantum în 2025, comparativ cu aproximativ 1.500 în anul anterior.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Indemnizația medie primită de tați a fost de circa 3.679 de lei pe lună, ușor peste media de 3.628 de lei înregistrată în cazul mamelor. Potrivit ANPIS, valoarea medie a indemnizației pentru creșterea copilului a crescut cu aproximativ 10% pentru ambele categorii.

Bărbații revin mai devreme la muncă și prin stimulentul de inserție

Datele arată, totodată, că tații sunt tot mai prezenți și în rândul părinților care revin mai devreme la serviciu. Ei au reprezentat 31,19% dintre beneficiarii stimulentului de inserție în 2025. Acest ajutor este acordat părinților care își reiau activitatea profesională înainte de încheierea perioadei de concediu pentru creșterea copilului.

În același timp, numărul total al beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului a scăzut cu 5,23% în 2025 față de 2024, până la o medie lunară de aproximativ 150.861 de persoane. Evoluția poate reflecta atât schimbări demografice, cât și o implicare mai mare a taților în îngrijirea copiilor.