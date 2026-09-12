Pe scurt: Circulația feroviară a fost blocată ore în șir după ce un tren cu 180 de călători a ieșit de pe șine în nordul Franței. Ce a arătat ancheta preliminară despre conductor.

Un grav accident feroviar s-a produs vineri seara, în nordul Franței. Acolo, 44 de persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren, potrivit Rador. La bordul trenului se aflau în total 180 de pasageri.

Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, trenul a deraiat atunci când a lovit un obiect neidentificat. Conductorul nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor, au precizat autoritățile.

Circulația feroviară în zonă a fost perturbată pe durata nopții, dar traficul a revenit la normal în dimineața zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026.

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Starea victimelor

Cea mai gravă situație este cea a unei tinere de 18 ani. Victima, aflată în stare de „urgență absolută”, a fost preluată de un elicopter și transportată la Rouen, unde primește îngrijiri medicale de specialitate.

Operațiunea de salvare a fost una de amploare. Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că aproximativ 140 de pompieri au fost mobilizați la locul accidentului pentru intervenție și evacuarea pasagerilor.

Potrivit unei surse din cadrul poliției, citate de AFP, trenul ar fi lovit un obiect neidentificat înainte de a deraia. Anchetatorii urmează să stabilească despre ce obiect este vorba, cum a ajuns pe calea ferată și dacă acesta a provocat efectiv accidentul.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care trenul TER Rouen-Caen a deraiat.

Anchetatorii au verificat inclusiv dacă mecanicul consumase alcool sau substanțe interzise. Testele efectuate au fost negative, potrivit procurorului adjunct Marie-Valérie Albert.