Un accident rutier s-a produs azi-noapte, pe strada Octavian Goga din Sibiu. Un șofer în vârstă de 50 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit patru autoturisme parcate, în urma impactului fiind avariată și o țeavă de gaze.

Accidentul s-a produs sâmbătă noaptea, în jurul orei 04:00. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la fața locului și au început verificările pentru a stabili cum s-a produs evenimentul.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Goga, un bărbat în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Sibiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu 4 autoturisme parcate pe strada Octavian Goga”, au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Șoferul mașinii Ferrari avea 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Un șofer beat a făcut prăpăd la Sibiu: a lovit 4 mașini parcate — VIDEO 2

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanții Poliției Sibiu.

Impactul a provocat pagube și în afara carosabilului. Potrivit ISU Sibiu, mașina a avariat și o țeavă de gaz.

„La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Un autoturism a avariat mai multe autoturisme parcate și o țeavă de gaz”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Bărbatul a ajuns la UPU cu un traumatism facial

Șoferul vinovat a fost rănit în urma accidentului și a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital.

„Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, acesta a suferit un traumatism facial și a fost transportat la UPU Sibiu”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Accident cu un Ferrari în Sibiu. Șoferul băut a lovit patru mașini parcate și o țeavă de gaz — VIDEO 3

FOTO Viorel Moldovan