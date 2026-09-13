Doctorița Angela Paraschiva Muntean, medic primar care a dedicat peste 35 de ani sănătății mintale a copiilor și adolescenților din Sibiu, a murit astăzi, a anunțat, cu profundă tristețe, colectivul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. Medicul a fost un model pentru colegii psihiatri, atât pentru cei care tratează adulți, cât și pentru cei specializați pe copii.

O carieră de peste trei decenii dedicată copiilor din Sibiu

Angela Paraschiva Muntean a absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, secția Matematică, apoi Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, unde și-a făcut și rezidențiatul. Și-a început activitatea la spitalul sibian pe 31 ianuarie 1991, ca medic secundar în specialitatea Neuropsihiatrie infantilă, iar în 1999 a devenit medic primar.

În perioada 2003–2004 a coordonat Laboratorul de Sănătate Mintală pentru Copii, iar din 2004 a preluat conducerea Secției de Psihiatrie Pediatrică, contribuind la dezvoltarea serviciilor dedicate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.

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A coordonat Programul Național de Sănătate Mintală și studii clinice în ADHD

În 2015 și 2016, doctorița a coordonat, la nivelul județului Sibiu, Programul Național de Sănătate Mintală. Activitatea sa profesională a inclus și conducerea mai multor studii clinice dedicate ADHD, o afecțiune tot mai des diagnosticată în rândul copiilor.

S-a întors la muncă din dragoste pentru pacienți, chiar și după pensionare

Deși s-a pensionat pe 1 ianuarie 2026, dragostea pentru copii a adus-o înapoi alături de ei: doctorița Muntean a continuat să lucreze în cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Copii din spitalul sibian, oferindu-le în continuare timp, experiență și grijă.

„Un model de dăruire și devotament.” Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

Un exemplu de dăruire, moștenit mai departe

Secția pe care a condus-o rămâne, la rândul ei, într-un amplu proces de modernizare: șantierul Policlinicii Spitalului de Psihiatrie din Sibiu avansează, iar autoritățile județene au depus spre finanțare un proiect de aproape 9 milioane de lei pentru un nou centru de sănătate mintală a copiilor, prin care peste 1.200 de copii din Sibiu ar urma să aibă acces la sprijin psihiatric specializat.

Tot la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, o gală caritabilă a strâns banii necesari pentru dotarea unei camere senzoriale dedicate copiilor cu nevoi speciale — un alt pas în direcția pe care doctorița Muntean a susținut-o constant, de-a lungul carierei.

Condoleanțe din partea colegilor și a comunității

Colectivul spitalului a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o, precizând că îi va păstra memoria cu respect, afecțiune și profundă recunoștință pentru tot ce a însemnat, timp de peste trei decenii, pentru copiii din Sibiu, pentru familiile lor și pentru colegi.

Angela Paraschiva Muntean a fost, potrivit colegilor, medicul iubit deopotrivă de micii pacienți, de familiile lor și de întreaga echipă a Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.