Doctorița Angela Paraschiva Muntean, medic primar care a dedicat peste 35 de ani sănătății mintale a copiilor și adolescenților din Sibiu, a murit astăzi, a anunțat, cu profundă tristețe, colectivul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. Medicul a fost un model pentru colegii psihiatri, atât pentru cei care tratează adulți, cât și pentru cei specializați pe copii.
O carieră de peste trei decenii dedicată copiilor din Sibiu
Angela Paraschiva Muntean a absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, secția Matematică, apoi Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, unde și-a făcut și rezidențiatul. Și-a început activitatea la spitalul sibian pe 31 ianuarie 1991, ca medic secundar în specialitatea Neuropsihiatrie infantilă, iar în 1999 a devenit medic primar.
În perioada 2003–2004 a coordonat Laboratorul de Sănătate Mintală pentru Copii, iar din 2004 a preluat conducerea Secției de Psihiatrie Pediatrică, contribuind la dezvoltarea serviciilor dedicate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.
A coordonat Programul Național de Sănătate Mintală și studii clinice în ADHD
În 2015 și 2016, doctorița a coordonat, la nivelul județului Sibiu, Programul Național de Sănătate Mintală. Activitatea sa profesională a inclus și conducerea mai multor studii clinice dedicate ADHD, o afecțiune tot mai des diagnosticată în rândul copiilor.
S-a întors la muncă din dragoste pentru pacienți, chiar și după pensionare
Deși s-a pensionat pe 1 ianuarie 2026, dragostea pentru copii a adus-o înapoi alături de ei: doctorița Muntean a continuat să lucreze în cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Copii din spitalul sibian, oferindu-le în continuare timp, experiență și grijă.
Un exemplu de dăruire, moștenit mai departe
Secția pe care a condus-o rămâne, la rândul ei, într-un amplu proces de modernizare: șantierul Policlinicii Spitalului de Psihiatrie din Sibiu avansează, iar autoritățile județene au depus spre finanțare un proiect de aproape 9 milioane de lei pentru un nou centru de sănătate mintală a copiilor, prin care peste 1.200 de copii din Sibiu ar urma să aibă acces la sprijin psihiatric specializat.
Tot la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, o gală caritabilă a strâns banii necesari pentru dotarea unei camere senzoriale dedicate copiilor cu nevoi speciale — un alt pas în direcția pe care doctorița Muntean a susținut-o constant, de-a lungul carierei.
Condoleanțe din partea colegilor și a comunității
Colectivul spitalului a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o, precizând că îi va păstra memoria cu respect, afecțiune și profundă recunoștință pentru tot ce a însemnat, timp de peste trei decenii, pentru copiii din Sibiu, pentru familiile lor și pentru colegi.
Angela Paraschiva Muntean a fost, potrivit colegilor, medicul iubit deopotrivă de micii pacienți, de familiile lor și de întreaga echipă a Spitalului de Psihiatrie din Sibiu.
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