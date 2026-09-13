Pe scurt: Cât a plătit și cât a primit România de la UE în 19 ani? Un calcul simplu demontează unul dintre cele mai vehiculate mituri suveraniste.

Adrian Echert a publicat pe pagina sa de Facebook o analiză pe cifre a raportului financiar dintre România și Uniunea Europeană, ca replică la un discurs pe care îl consideră fals și repetat des în mediul online: acela că țara noastră ar fi „dat la UE mai mult decât a primit”.

Potrivit postării lui Adrian Echert, în 19 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a plătit la bugetul comun 36 de miliarde de euro și a primit înapoi 108 miliarde de euro. Diferența, spune el, este un plus net de 72 de miliarde de euro pentru România, bani transformați în autostrăzi, spitale, școli, gări, canalizări și subvenții agricole.

Echert explică, tot în postarea sa, mecanismul prin care circulă ideea contrară: „Minciuna cu «am plătit mai mult» se sprijină de fiecare dată pe o confuzie ticăloasă. Uneori se compară toată contribuția noastră cu un singur canal prin care vin banii, de obicei PNRR-ul. Alteori se pun la socoteală banii alocați și neabsorbiți ca și cum n-am fi primit nimic.”

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Un alt argument des invocat de susținătorii narativei suveraniste este că banii europeni „se întorc oricum în Vest”, la firmele care execută lucrările. Echert respinge și această idee: „Cel mai mare constructor de autostrăzi din România e o firmă românească, iar muncitorii de pe orice șantier, indiferent de numele de pe contract, sunt plătiți în lei și își cheltuiesc banii aici. În toate variantele, cifra din tabelul Finanțelor rămâne aceeași: 108 primite, 36 plătite.”

Problema reală: banii europeni rămași necheltuiți de România

Autorul postării admite însă și o slăbiciune reală a țării în relația cu Bruxelles-ul: capacitatea scăzută de absorbție a fondurilor europene. „Unde chiar stăm prost e la cât reușim să luăm din ce ni se pune la dispoziție, pentru că birocrația noastră lasă bani pe masă în fiecare exercițiu bugetar”, scrie Echert. În opinia sa, „problema României nu e că dă UE mai mult decât primește, ci că nu e în stare să ia tot ce i se dă.”

Redăm integral mesajului lui Adrian Echert

“Ne-a adus Bruxelles-ul la sapă de lemn, am dat la UE mai mult decât am primit! Așa scrie suveranistul de pe smartphone, din tramvaiul nou-nouț, în drum spre gara refăcută, prin parcul reabilitat de curând, toate trei cu plăcuța albastră cu stele pe ele. Nu știe, sau nu vrea să știe, că pentru fiecare euro dat am primit 3.

În 19 ani de Uniune Europeană, România a plătit la bugetul comun 36 de miliarde de euro și a primit înapoi 108, deci e pe plus cu 72 de miliarde, bani care au devenit autostrăzi, spitale, școli, gări, canalizări și subvenții la hectar, adică exact lucrurile pe care stau plăcuțele albastre.

Minciuna cu „am plătit mai mult” se sprijină de fiecare dată pe o confuzie ticăloasă. Uneori se compară toată contribuția noastră cu un singur canal prin care vin banii, de obicei PNRR-ul. Alteori se pun la socoteală banii alocați și neabsorbiți ca și cum n-am fi primit nimic.

Iar cel mai des vine cu argumentul că oricum banii se întorc în Vest, la firmele care fac lucrările. Numai că cel mai mare constructor de autostrăzi din România e o firmă românească, iar muncitorii de pe orice șantier, indiferent de numele de pe contract, sunt plătiți în lei și își cheltuiesc banii aici. În toate variantele, cifra din tabelul Finanțelor rămâne aceeași: 108 primite, 36 plătite.

Ca să nu credeți că vă spun doar partea frumoasă: unde chiar stăm prost e la cât reușim să luăm din ce ni se pune la dispoziție, pentru că birocrația noastră lasă bani pe masă în fiecare exercițiu bugetar. Problema României nu e că dă UE mai mult decât primește, ci că nu e în stare să ia tot ce i se dă.

Iar de aici vine partea comică a suveranismului: oamenii care ne cer să ne certăm cu Bruxelles-ul sunt fix cei care apără administrația de care ne împiedicăm când trebuie să luăm banii. Ei nu vor mai puțină Uniune. Vor mai puțină competență, cu drapel.”