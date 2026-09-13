Pe scurt: O navă de pasageri a dispărut fără urmă în Marea Java, iar informațiile despre victime rămân contradictorii - unele surse vorbesc despre zeci de dispăruți, altele despre persoane deja salvate.

Echipele de salvare din Indonezia au lansat duminică o operațiune amplă de căutare după ce o navă de pasageri având la bord cel puțin 240 de persoane a pierdut contactul în Marea Java, potrivit CNN, citat de Mediafax.

Nava se deplasa din Java de Est spre Kalimantanul de Sud, pe insula Borneo, au anunțat oficialii locali. Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin, capitala provinciei Kalimantanul de Sud, a comunicat că a primit o sesizare privind o defecțiune a sistemului de comunicații la bordul navei „Virgo Transport 8”.

Nava a comunicat ultima dată în timp ce se îndrepta spre Banjarmasin venind dinspre Surabaya, al doilea oraș ca mărime din Indonezia. Informațiile inițiale indicau faptul că ultima poziție cunoscută a navei dispărute era în Marea Java, la aproximativ 148 de kilometri de un debarcader din Banjarmasin.

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Conform listei oficiale de pasageri, la bord se aflau 241 de persoane. Nu există, până acum, informații confirmate despre victime. Totuși, unele surse vorbesc despre o persoană decedată și peste 100 de dispăruți, în timp ce alte 100 de persoane ar fi fost deja recuperate.

Arianto Ardi, șeful operațiunilor din cadrul agenției de salvare din Banjarmasin, a confirmat pierderea contactului cu nava și a precizat că echipe de salvare au fost trimise în zonă.

„Am stabilit un punct de comandă operațională la Trisakti”, a declarat Arianto.

În zona în care se desfășoară misiunea de căutare și salvare au fost semnalate condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce îngreunează operațiunile echipelor de intervenție trimise pe Marea Java.