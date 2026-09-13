Pe scurt: Fostul candidat a apărut din nou pe o scenă improvizată, într-o piață din Oradea, cu o icoană și un buchet de busuioc în mână, în fața susținătorilor care scandau „Călin Georgescu este președinte”.

Călin Georgescu și-a continuat turneul național cu o vizită duminică dimineață la Oradea, unde s-a întâlnit cu susținătorii într-o piață a orașului.

Potrivit Mediafax, fostul candidat a respins din start ideea că s-ar afla în plină campanie electorală.

„Se spune că sunt în campanie electorală, fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea”, a spus Georgescu în fața celor prezenți, reluând apoi temele sale recurente despre popor, credință, clasa politică și declinul economic.

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Potrivit publicației ebihoreanul.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut din nou acuzații la adresa clasei politice și a prezentat o serie de statistici economice neoficiale.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână”, a spus Georgescu de pe o scenă improvizată.

Fostul candidat a insistat asupra ideii că nu urmărește puterea, ci doar reamintește oamenilor că le aparține de drept.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus el, în timp ce mulțimea scanda „Călin Georgescu este președinte”.

Georgescu a explicat și de ce a ales exact Piața 100 din Oradea pentru oprirea de duminică.

„Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreia stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați”, a spus el, în uralele celor prezenți.

Discursul a continuat pe tema sărăcirii intenționate a României și s-a încheiat într-o notă religioasă. „Ridicați-vă sus inimile. Doar cu Dumnezeu înainte și cu puterea în mâinile poporului, România se va ridica”, a precizat Georgescu, ținând în mâini o icoană și un buchet de busuioc.

Vizita de la Oradea, parte a turneului național al fostului candidat, a durat aproximativ o oră. Ea vine la câteva zile după ce a început procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, în care fostul candidat este acuzat alături de acesta din urmă.

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