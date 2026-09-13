CSC Șelimbăr a pierdut la scor duminică, la Târgoviște, 0-4 cu Chindia, după un meci început cu o gafă a portarului în minutul 4. ”Călăreții roșii” rămân pe locul 16 în Liga 2, cu doar 6 puncte în 7 etape.

După gafa din etapa trecută, de la Cisndie, cu Buzăul, portarul Măluțan a greșit și la Târgoviște, încă din minutul 4, când a degajat în spatele unui coechipier, Sekou Camara preia, îl driblează pe goalkeper și deschide scorul. Astfel, gazdele au început de la 1-0 și au continuat să pună presiune la poarta sibiană.

Dâmbovițenii se puteau desprinde în minutul 19, când Gașpăr rămâne singur cu Măluțan, trage din 7 metri lateral, dar portarul Șelimbărului blochează cu piciorul.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

”Călăreții roșii” sunt periculoși în minutul 32, când Petrescu urmărește și ratează șutul din 6 metri.

Fundașul Șelimbărului, Natea salvează în minutul 37 din fața porții după reluarea lui Băluță. Peste câteva minute, Chindia mai are o ocazie mare, Honciu trage peste poartă din poziție excelentă.

Meciul e unul alert, singurul stranier de la echipa sibiană, Wiktorski ratează de puțin întâlnirea cu balonul după o centrare din stânga. În final de repriză, fostul atacant al lui FC Hermannstadt, Cr. Neguț scapă singur cu Măluțan, dar întârzie șutul și ratează o șansă mare.

Ca și în prima repriză, Chindia pornește cu gol și repriza secundă și Camara înscrie cu capul în minutul 49, după centrarea frumoasă a lui Neguț din marginea carului.

Echipa lui Eugen Beza putea relansa meciul în minutul 60, după o lovitură liberă, când Cristea a reluat din 4 metri, dar dâmbovițenii au salvat de pe linia porții. În minutul 70, Măluțan în blochează cu piciorul stâng pe Camara și evită un nou gol.

Șelimbărul, groggy pe final

Se face 3-0 în minutul 76, când Chindia scapă pe un contraatac în superioritate după eroarea lui Wiktorski, Camara pasează în fața porții de unde înscrie Honciu.

Chindia ajunge 4-0 în minutul 84, când R. Mihai înscrie din unghi greu, după ce Măluțan a respins în față un șut de la 18 metri. R.Mihai era în ofsaid în momentul șutului, dar arbitrul asistent nu a semnalizat. Se termină 4-0, dar diferența putea fi una și mai mare, Șelimbărul fiind groggy pe final.

Cu 6 puncte din 7 etape, CSC Șelimbăr este pe locul 16 în sezonul regulat al Ligii 2.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Mihart (Monea ′28), Natea, Wiktorski, Al. Oroian (Benzar ′73) – Boboc, Al. Luca – A. Șerban, P. Petrescu (Cocoș ′67), Kielhorn (Lanțos ′67) – R. Cristea. Antrenor: Eugen Beza