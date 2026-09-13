Pe scurt: Caravana Fundației Renașterea ajunge la Sibiu, oferind investigații gratuite pentru depistarea cancerului de sân și de col uterin. Programările se fac telefonic sau online.

Fundația Renașterea a lansat duminică, 13 septembrie 2026, la Sibiu, campania națională „Prevenția Salvează Vieți”, un proiect care oferă femeilor din România acces gratuit la investigații medicale pentru depistarea precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin.

Potrivit Fundației Renașterea, evenimentul de lansare a avut loc la Shopping City Sibiu și a marcat începutul unei caravane care va ajunge, pe parcursul următorului an, în 10 orașe din țară.

Evenimentul de la Sibiu a fost găzduit de Andreea Esca, ambasador al Fundației Renașterea, care a transmis mesajul campaniei și a moderat o discuție despre importanța prevenției și a depistării precoce a cancerului.

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Printre participanți s-au numărat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea, Anca-Ioana Ghiorghiu, Group PR & Events Manager NEPI Rockcastle, Oana Fulea, consilier în Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Sibiu, și dr. Marieta Mușetescu, medic primar Obstetrică-Ginecologie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

În cadrul dialogului, Andreea Esca și dr. Marieta Mușetescu au subliniat importanța controalelor medicale regulate, a testării HPV și a mamografiei pentru depistarea timpurie a cancerului. Discuția a urmărit să ofere femeilor informații clare și să le încurajeze să efectueze investigațiile medicale recomandate, fără amânare.

„Nu amânați prevenția. Un test făcut la timp poate schimba un destin”, a fost mesajul central transmis în cadrul campaniei.

Caravana rămâne la Sibiu până pe 25 septembrie, cu investigații gratuite pentru femei

Caravana „Prevenția Salvează Vieți” va rămâne la Sibiu în perioada 12–25 septembrie 2026, timp în care Unitățile Mobile ale Fundației Renașterea sunt amplasate în zona pietonală din cadrul Shopping City Sibiu. Femeile pot beneficia de testare HPV dacă au peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare, și de mamografie dacă au peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Investigațiile sunt oferite gratuit, în limita programărilor disponibile. Programările se pot face la numărul de telefon 0756 713 652 sau online, pe platforma dedicată campaniei: fundatiarenasterea.ro.

Fundația precizează că serviciile sunt disponibile doar pe baza programărilor, pentru a asigura accesul organizat la investigații.

Lansarea de la Sibiu marchează începutul caravanei naționale de prevenție, care va ajunge în 10 orașe din România pe parcursul unui an, cu scopul de a aduce prevenția mai aproape de femei și de a crește gradul de conștientizare privind importanța depistării precoce a cancerului.

Campania este realizată de Fundația Renașterea cu sprijinul NEPI Rockcastle și Shopping City Sibiu, având ca partener Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Acțiunea de la Sibiu se înscrie în seria de campanii sociale care vizează sănătatea comunității locale, alături de alte inițiative precum campania de sprijin pentru copiii din Sibiu.