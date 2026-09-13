Pe scurt: Un câine de urmă a condus echipele de căutare într-o zonă cu vegetație deasă, la un kilometru de locul de unde plecaseră cei doi copii dispăruți în Vâlcea.

O intervenție contracronometru a polițiștilor din Vâlcea s-a încheiat cu un final fericit datorită unui membru special al echipei: Luna, câinele de urmă al Serviciului Criminalistic.

Cu ajutorul ei, doi minori de 13 ani, plecați voluntar de acasă în noaptea de 11 spre 12 septembrie 2026, au fost găsiți în siguranță, potrivit Adevărul.

Sesizarea privind dispariția celor doi copii a ajuns la Secția 7 Poliție Rurală Măldărești, iar mobilizarea a fost imediată.

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„În noaptea de 11 spre 12 septembrie 2026, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost sesizați cu privire la plecarea celor doi minori. Imediat au fost demarate activități de căutare, fiind mobilizați polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Măldărești, Secției 9 Poliție Rurală Pietrari, Poliției Orașului Horezu, Serviciului de Ordine Publică și Serviciului de Investigații Criminale, precum și sprijin din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea”, a transmis IPJ Vâlcea într-o postare pe Facebook.

Câinele de urmă a condus echipele spre locul unde erau ascunși copiii

În mijlocul acestei operațiuni de căutare, Luna și conductorul ei au avut rolul decisiv. Urmărind mirosul, animalul a condus echipele într-o zonă cu vegetație deasă, aflată la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră minorii. Acolo, polițiștii i-au găsit teferi pe cei doi copii.

„Cei doi au fost găsiți în siguranță, iar din verificările efectuate a rezultat că, pe perioada în care au lipsit, nu au fost victimele vreunei infracțiuni. Minorii au fost încredințați familiilor. Intervenția promptă și mobilizarea tuturor forțelor implicate au făcut ca această misiune să se încheie cu bine, cei doi minori fiind găsiți în siguranță”, a mai precizat IPJ Vâlcea.

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▶ Vezi pagina acestui video: Momentul în care câinele Luna îi găsește pe cei doi copii dispăruți