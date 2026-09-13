Pe scurt: Chingile care fixează rezervorul unor pickup-uri F-150 se pot desface în mers, avertizează autoritățile americane. Ford promite reparații gratuite pentru sute de mii de proprietari.

Ford Motor a anunțat o rechemare în service pentru 223.472 de vehicule din Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranță rutieră (NHTSA) a semnalat riscuri legate de scurgeri de combustibil și de prinderea necorespunzătoare a rezervorului, potrivit Adevărul.

Conform notificării, rezervorul se poate desprinde în timpul deplasării, ceea ce ar putea provoca un accident sau, în cazul unei scurgeri, un incendiu ori oprirea motorului, potrivit Reuters și Sun.com.

Ford a transmis că proprietarii vor fi notificați, iar intervențiile vor fi realizate fără costuri pentru clienți. Rechemarea vizează anumite modele Ford F-150 fabricate între 2023 și 2027, iar dealerii vor inspecta chingile de prindere ale rezervorului, urmând să le înlocuiască gratuit acolo unde este necesar.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

NHTSA avertizează asupra riscului de incendiu pe șosea

NHTSA avertizează că un rezervor desprins reprezintă un pericol major pe șosea, iar o eventuală pierdere de combustibil crește riscul de incendiu. F-150 este cel mai popular pickup din America, iar o rechemare de peste 223.000 de unități afectează un număr uriaș de șoferi.

Publicația Sun descrie riscul ca rezervorul să se desprindă în mers ca fiind „periculos și șocant pentru orice conducător auto” și relatează că unii proprietari au raportat zgomote neobișnuite sau miros de combustibil.

Aceasta este a doua rechemare majoră anunțată de Ford în ultimele zile. Pe 9 septembrie, compania a rechemat în service 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, dintre care aproximativ 1,45 milioane în Statele Unite, 122.000 în Canada și circa 300.000 pe alte piețe.

În luna iulie, producătorul american a mai rechemat peste 500.000 de vehicule din cauza riscului de incendiu.

În 2022, Ford le-a cerut proprietarilor a 350.000 de vehicule din SUA să le ducă la dealeri pentru reparații, în cadrul a trei campanii de rechemări.