Fetele de la Interstar Sibiu au început sezonul la Liga 3 cu un succes categoric, 8-2 în Capitală, cu FCSB.

Întărită considerabil în vară cu jucătoare cu experiență de la Academia Măgura, Interstar Sibiu a pornit vijelios în Liga 3 de fotbal feminin și s-a impus cu 8-2 în disputa din deplasare, cu FCSB.

De remarcat că vârful Denisa Chirilă a reușit nu mai puțin de 4 goluri în acest meci. ”A fost un meci foarte bun pentru noi și mă bucur mult că am reușit să ajut echipa și să marchez. Dincolo de goluri, cel mai important este că am luptat până la final și am rămas concentrate. Mă bucur pentru echipă și sper să continuăm în aceeași direcție și la următoarele meciuri” a spus atacantul de la Interstar, Denisa Chirilă.

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Celelalte reușite ale sibiencelor le-au aparținut lui Moga, Rociu, Onofraș și M. Budică.

”Start de sezon cu moral bun”

Staff-ul tehnic este mulțumit de succesul categoric, la primul meci oficial în noua formulă de echipă.

”A fost un meci cu o încărcătură emoțională mare, fiind primul nostru meci din acest sezon în formula actuală. Le felicit pe fete pentru dăruire și pentru faza ofensivă foarte bună. În același timp, țin să transmit tot respectul nostru celor de la FCSB, care sunt o echipă tânără, cu potențial, care a încercat să joace fotbal indiferent de scor. Pentru noi este un start de sezon cu moral bun, dar menținem disciplina muncii, fiindcă fiecare rundă va avea provocările ei” a spus antrenorul echipei sibiene, Octavian Budică.

Duminica viitoare, de la ora 14.00, Interstar va juca pe ”Obor” cu CFR Cluj și se anunță un recital de goluri al sibiencelor.

Prima clasată în serie va promova în Liga 2, iar Sepsi Sf. Gheorghe, Sporting Banat și Interstar anunță un duel palpitant la vârful clasamentului. Se va juca sistem tur-retur-tur-retur, în total 20 de etape.