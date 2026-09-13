Pe scurt: Salvatorii montani sunt de peste o zi pe munte, epuizați, într-o zonă „foarte expusă și dificilă”. O încercare de evacuare cu elicopterul a eșuat din cauza vremii.

Un turist a murit după ce a căzut de la mare înălțime în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Mircii. Echipele Salvamont Argeș și Salvamont Sibiu încearcă de sâmbătă, 12 septembrie 2026, să recupereze trupul neînsuflețit, potrivit Mediafax.

Victima este un turist străin. Inițial, salvatorii au încercat să evacueze trupul cu elicopterul, însă s-a renunțat la această variantă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Toți salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, sunt, de ieri după-amiază, mobilizați într-o misiune dificilă în Munții Făgăraș, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal. În acest moment, echipele Salvamont Argeș și Salvamont Sibiu acționează pentru recuperarea și evacuarea trupului neînsuflețit”, au transmis reprezentanții Salvamont.

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Salvatorii montani, epuizați după o noapte întreagă de intervenție

Echipele de intervenție avertizează că misiunea de recuperare a cadavrului ar putea dura mai mult decât s-a estimat inițial, din cauza terenului dificil.

„Zona este foarte expusă și dificilă, iar salvatorii montani sunt pe munte de multe ore, după o noapte de intervenție. Oboseala este mare, însă întreaga echipă rămâne concentrată asupra misiunii”, a precizat Salvamont.

Instituția a cerut publicului înțelegere pentru eventualele întârzieri în alte intervenții. „În aceste condiții, vă rugăm să înțelegeți că eventualele intervenții solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal.

Vă rugăm să nu vă supraestimați puterile, să evitați traseele dificile și zonele expuse și să vă planificați cu responsabilitate fiecare drumeție. Salvatorii montani sunt oameni. Și ei obosesc. Astăzi, toți sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei”, au mai transmis reprezentanții Salvamont.

Este cea mai recentă dintr-un șir de tragedii petrecute în Munții Făgăraș în ultimele luni, munți cunoscuți pentru traseele expuse și accidentate.