Pe scurt: Motorina a ajuns la peste 10,5 lei pe litru, iar șoferii plătesc cu peste 100 de lei în plus pentru un plin față de începutul anului. Scumpirea a anulat orice avantaj al reducerii accizei.

Motorina s-a scumpit semnificativ în ultimele luni, iar creșterea prețului la pompă a anulat complet avantajul reducerii accizei aplicate la începutul lunii septembrie.

Potrivit Adevărul, dacă la sfârșitul lunii februarie un litru de motorină standard costa, în medie, 8,27 lei în România, duminică, 13 septembrie 2026, prețurile din principalele rețele au ajuns la valori cuprinse între 10,43 și 10,52 lei pe litru.

În mai puțin de șapte luni, prețul unui litru de motorină a crescut cu aproximativ 2,2 lei, ceea ce reprezintă o scumpire de circa 26,5%. Pentru șoferi, diferența este resimțită direct la fiecare alimentare. Un plin de 50 de litri costa aproximativ 413,50 lei la prețul de 8,27 lei pe litru de la sfârșitul lunii februarie.

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La prețurile din 13 septembrie, același plin ajunge să coste între 521,50 și 526 de lei, în funcție de stația aleasă. Diferența este, astfel, de aproximativ 108 – 113 lei pentru fiecare 50 de litri alimentați.

Prețurile la motorină au depășit 10,4 lei pe litru în toate marile rețele

Pe 13 septembrie, cele mai mici prețuri dintre rețelele analizate erau de 10,43 lei pe litru, la MOL și SOCAR. Lukoil afișa un preț de 10,44 lei pe litru, Petrom de 10,46 lei, Rompetrol de 10,49 lei, iar OMV avea cel mai ridicat preț, de 10,52 lei pe litru. Toate aceste valori depășesc pragul de 10,4 lei pe litru, indiferent de rețea.

Prețurile au avut scăderi temporare la începutul lunii septembrie, odată cu aplicarea reducerii accizei. Pe 1 septembrie, motorina s-a ieftinit cu 17 bani pe litru față de ziua precedentă.

La Petrom și SOCAR, prețul a coborât de la 10,14 lei, cât era la 31 august, la 9,97 lei pe litru la 1 septembrie. La OMV, MOL și Rompetrol, prețul a scăzut de la 10,20 la 10,03 lei pe litru, iar la Lukoil de la 10,40 la 10,23 lei pe litru.

Pe 3 septembrie, prețurile erau de 9,97 lei pe litru la Petrom, 10,03 lei la OMV, 10,09 lei la SOCAR, 10,14 lei la MOL, 10,18 lei la Rompetrol și 10,23 lei la Lukoil. Zece zile mai târziu, pe 13 septembrie, toate cele șase rețele analizate aveau din nou prețuri de peste 10,4 lei pe litru.

Față de 3 septembrie, Petrom și OMV s-au scumpit cu 49 de bani pe litru. La SOCAR, creșterea a fost de 34 de bani, la MOL de 29 de bani, la Rompetrol de 31 de bani, iar la Lukoil de 21 de bani pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, o creștere de 49 de bani pe litru înseamnă aproape 25 de lei în plus pentru un singur plin, scumpire majoră înregistrată în doar 10 zile.

Creșterea prețului petrolului și alți factori care influențează costul motorinei

În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, iar pe 13 septembrie cotația era de aproximativ 104,6 dolari pe baril. Prețul petrolului este unul dintre factorii care influențează costul carburanților, însă prețul final al motorinei nu urmează automat și în aceeași proporție fiecare variație a barilului.

Între petrolul brut și litrul de carburant vândut la pompă intervin costurile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate carburantului.

Evoluția cotației Brent nu se transferă neapărat imediat și în aceeași proporție în prețul plătit de consumator. La nivelul prețurilor din 13 septembrie, diferența față de sfârșitul lunii februarie este deja de aproximativ 2,2 lei pentru fiecare litru de motorină, ceea ce înseamnă o creștere de circa 26,5%.

Pentru un șofer, diferența se traduce într-un cost suplimentar de peste 100 de lei la fiecare 50 de litri alimentați, comparativ cu prețul mediu de 8,27 lei pe litru înregistrat la sfârșitul lunii februarie.

Subiectul scumpirii motorinei a fost abordat și în alte materiale recente, precum Motorina s-a scumpit din nou, la o zi după reducerea accizei: explicațiile lui Bolojan.