Pe scurt:
Locuitorii din patru comune sibiene vor rămâne fără gaze timp de zece ore, marți, din cauza unor lucrări programate. Sunt recomandate măsuri de siguranță și supraveghere atentă la reluarea serviciului.
Compania Delgaz Grid va întrerupe alimentarea cu gaze naturale marți, 15 septembrie 2026, în localitățile Turnu Roșu, Racoviță, Sebeșu de Sus și Sebeșu de Jos, din județul Sibiu.
Potrivit informării transmise de companie, sistarea este necesară pentru efectuarea unor lucrări la sistemul de transport al gazelor naturale operat de Transgaz.
Întreruperea alimentării cu gaze va avea loc între orele 8.00 și 18.00, interval în care consumatorii din cele patru localități nu vor avea acces la serviciul de distribuție a gazelor naturale.
Delgaz Grid recomandă tuturor consumatorilor să închidă toate focurile pe perioada întreruperii și să supravegheze cu atenție modul de ardere a aparatelor timp de 30 de minute după reluarea alimentării.
Compania atrage atenția că, în cazul în care locuitorii simt miros specific de gaz, aceștia trebuie să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Sunt puse la dispoziție două numere de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) și 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie).
Delgaz Grid își exprimă regretul pentru disconfortul creat și mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijinul acordat pe durata desfășurării lucrărilor. Compania subliniază importanța acestor intervenții pentru siguranța și funcționarea optimă a rețelei de gaze naturale.
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