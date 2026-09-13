Pe scurt: Camioane cu lungimi de peste 80 de metri și mase de până la 156 de tone traversează țara pe rute care trec și prin Sibiu, spre Boița.

Începând de duminică după-amiază, 11 transporturi agabaritice se vor deplasa pe mai multe trasee din țară, în județele Constanța, Buzău, Galați, Vaslui și Sibiu, anunță Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit Mediafax.

Două dintre transporturi, formate din câte trei camioane, au lungimi de 46-54 de metri, înălțimi de 6,3-6,5 metri și mase de 128-156 de tone. Acestea vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 2 – DN 2B – Smeeni, în județul Buzău.

Alte două transporturi agabaritice, compuse din câte două camioane cu lungimea de 86 de metri fiecare, vor merge pe ruta PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DJ 261A – Tulucești, în județul Galați.

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Trei transporturi, formate din câte două camioane cu lungimi de 40-43 de metri, înălțimi de 5,2-5,4 metri și mase de 113-129 de tone, vor circula pe traseul PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN 24G – DN 24A – DN 24 – Simila, în județul Vaslui.

Patru transporturi de 116 tone circulă din Sibiu spre Boița

În județul Sibiu, patru transporturi, formate din câte trei camioane cu lungimea de 48 de metri și masa de 116 tone, vor circula pe traseul Sibiu – A1 – DN 7 – Boița. Este cea mai recentă din seria de transporturi agabaritice speciale legate de lucrările de pe autostrada Sibiu–Făgăraș, care au loc periodic în zonă.

Toate cele 11 transporturi de mari dimensiuni vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră pe întreaga durată a deplasării, pentru gestionarea traficului pe porțiunile de drum afectate.