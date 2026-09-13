Pe scurt: Patru luni de guvern cu atribuții limitate ar putea costa România scump, spune Raluca Turcan, care cere o soluție rapidă pentru un nou premier.

Raluca Turcan a transmis, într-o postare pe Facebook, că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze de urgență o persoană pentru funcția de prim-ministru, avertizând că fiecare zi de întârziere are un cost pentru întreaga țară, potrivit postării publicate de Raluca Turcan.

Turcan susține că Guvernul Bolojan a livrat rezultate concrete în domenii esențiale: reforme, gestionarea PNRR, stabilizare economică și recâștigarea încrederii internaționale, punând România pe „o traiectorie de redresare, într-un context extrem de dificil”.

Rectificarea bugetară și dosarul PNRR, printre urgențele imediate

Potrivit mesajului, România are nevoie urgentă de rectificare bugetară, inclusiv pentru domenii precum sănătatea și transporturile. În paralel, trebuie pregătit bugetul pentru anul 2027, închise procedurile aferente PNRR și continuată reducerea cheltuielilor statului, pentru păstrarea traiectoriei de stabilitate bugetară.

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Raluca Turcan atrage atenția că fiecare zi de incertitudine politică poate însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat, mai puțină încredere din partea investitorilor și presiune suplimentară asupra ratingului de țară. „De aici înainte, fiecare zi de amânare a desemnării unui premier are un cost pentru întreaga țară”, se arată în postare.

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu Raluca Turcan

“Președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze de urgență o persoană pentru funcția de prim-ministru. Patru luni de provizorat sunt deja prea mult pentru o țară care are nevoie de decizii, nu de calcule politice.

Guvernul Bolojan a livrat: reforme, PNRR, stabilizare economică și recâștigarea încrederii internaționale. A pus România pe o traiectorie de redresare, într-un context extrem de dificil.

Dar un guvern demis are puteri limitate. Iar după patru luni, limitele încep să coste.

România are nevoie urgent de rectificare bugetară, inclusiv pentru domenii esențiale precum sănătatea și transporturile. Trebuie pregătit bugetul pentru 2027. Trebuie închise procedurile PNRR și trebuie continuată reducerea cheltuielilor statului, astfel încât să păstrăm traiectoria de stabilitate bugetară.

În plus, fiecare zi de incertitudine politică poate însemna împrumuturi mai scumpe, mai puțină încredere din partea investitorilor și o presiune suplimentară asupra ratingului de țară.

De aici înainte, fiecare zi de amânare a desemnării unui premier are un cost pentru întreaga țară.

Calculele politice, simpatiile și antipatiile nu mai pot ține România pe loc. Majoritățile parlamentare se construiesc după desemnarea premierului. Tocmai aceasta este misiunea celui desemnat: să negocieze sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern.

PNL a spus clar ce nu va face: nu vom vota un guvern cu PSD.

Dar suntem gata să discutăm o soluție responsabilă pentru România. Inclusiv un guvern cu adevărat tehnocrat, format din profesioniști independenți, nu din oameni controlați politic din birourile PSD. Un guvern cu mandat clar, care să rezolve urgențele, să continue redresarea și să redea țării stabilitatea de care are nevoie.

România nu poate rămâne captivă la nesfârșit între un guvern cu atribuții limitate și partide care fac și desfac majorități fără să-și asume guvernarea.”