Pe scurt: Pentru prima dată în istorie, toate cele trei națiuni cu administrații autonome ale Regatului Unit sunt conduse de partide favorabile independenței, iar liderii lor pun presiune pe premierul Andy Burnham printr-un summit fără precedent.

Prim-miniștrii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni, 14 septembrie 2026, la Cardiff, într-un summit fără precedent, pentru a semna un acord menit să dea startul procesului de destrămare a Regatului Unit.

Cei trei lideri vor semna o declarație comună prin care vor cere dreptul de a organiza referendumuri privind independența națiunilor lor.

Întâlnirea are loc după ce premierul Marii Britanii, Andy Burnham, le-a sugerat parlamentarilor că ar putea autoriza un nou referendum privind independența Scoției dacă ar exista un „consens clar” în favoarea organizării acestuia. Summitul de la Cardiff vine la două zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat, în timpul unei vizite la Dublin, sâmbătă, 12 septembrie 2026, că i-ar „plăcea” să vadă o Irlandă unită, numind unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda „un lucru extraordinar”.

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Înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist în Țara Galilor la alegerile din luna mai a dus, pentru prima dată, la o situație în care partide favorabile independenței conduc simultan toate cele trei națiuni cu administrații autonome ale Regatului Unit. În Țara Galilor, Plaid Cymru a devenit cel mai mare partid din Parlament, iar liderul său, Rhun ap Iorwerth, a preluat funcția de prim-ministru.

În Scoția, SNP și-a păstrat poziția de principală forță politică, în pofida pierderii a șase mandate, iar în Irlanda de Nord Sinn Féin se află la conducerea administrației.

John Swinney, liderul SNP și prim-ministrul Scoției, a afirmat că situația actuală arată că Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru schimbări constituționale majore. Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniștri favorabili independenței.

Nu ar putea exista un semn mai clar că status quo-ul nu este sustenabil și că Westminsterul trebuie să se pregătească pentru un viitor post-Regatul Unit”, a declarat Swinney. El a susținut și că Burnham „începe să accepte ideea că va rămâne în istorie drept ultimul prim-ministru al Regatului Unit”.

Cooperare pe economie, energie, relații europene și autodeterminare

La reuniunea de la Cardiff va participa și Mary Lou McDonald, președinta Sinn Féin și lidera opoziției din Irlanda. Cei trei prim-miniștri vor semna un memorandum prin care partidele lor se angajează să coopereze în patru domenii: economie, energie, relațiile cu Europa și autodeterminare.

Cele trei partide susțin că Scoția și Țara Galilor ar trebui să adere la Uniunea Europeană ca state independente, iar Irlanda de Nord să facă parte din Republica Irlanda.

Surse citate de The Telegraph au declarat că obiectivul summitului este creșterea presiunii asupra lui Burnham, după afirmația făcută de acesta în timpul sesiunii de întrebări adresate premierului din 9 septembrie 2026, potrivit căreia un nou referendum privind independența Scoției ar putea fi organizat dacă opinia publică ar susține o asemenea măsură.

Premierul a comparat atunci situația Scoției cu cea a Irlandei de Nord, unde Acordul din Vinerea Mare permite organizarea unui referendum privind reunificarea dacă pare probabil că majoritatea locuitorilor ar vota pentru ieșirea din Regatul Unit. „Dacă aș fi unionist, aș fi foarte îngrijorat”, a declarat o sursă apropiată de Swinney.

Presa internațională afirmă că fiecare dintre cele trei națiuni ar trebui să aibă dreptul de a-și decide viitorul prin mijloace democratice: „Acordul din Vinerea Mare ne oferă mijloacele democratice pentru a decide acest lucru, iar acum este momentul să ne pregătim serios pentru această alegere”.

Burnham a încercat însă să tempereze speculațiile privind un nou referendum în Scoția. Într-o scrisoare adresată lui Swinney și trimisă joi, 10 septembrie 2026, premierul Marii Britanii a insistat că un nou referendum privind independența Scoției este „exclus” înaintea următoarelor alegeri parlamentare, precizând că „nu există un consens pentru organizarea unui referendum privind independența Scoției și nici o bază clară pentru a sugera că majoritatea locuitorilor Irlandei de Nord doresc în prezent să se separe de Regatul Unit”.