Pe scurt: Românii fac naveta pe distanțe scurte, dar pierd aproape o oră pe drum zilnic. Studiul evidențiază probleme de mobilitate și preferințe pentru munca de acasă.

Angajații din România petrec, în medie, 53 de minute pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă, deși traseul parcurs este de doar 17 kilometri.

Aceste date plasează România pe locul al șaselea în Europa ca durată a navetei, potrivit unui studiu realizat în 16 țări europene, citat de AGERPRES.

Studiul HR & Payroll Pulse arată că, deși distanța medie de navetă în România este cea mai mică dintre țările analizate (17 km), timpul petrecut pe drum depășește chiar și limita maximă pe care angajații români spun că ar fi dispuși să o accepte, respectiv 51 de minute.

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În comparație, media europeană a distanței de navetă este de 45 km, iar timpul maxim acceptat de angajații europeni este de 62 de minute, cu 14 minute peste durata medie efectivă a navetei.

România are cea mai scurtă distanță de navetă, dar timpul pe drum este ridicat

În Belgia, angajații parcurg în medie 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum, în Suedia 53 de kilometri în 57 de minute, iar în Irlanda 47 de kilometri în 56 de minute. La polul opus, Croația raportează 37 de kilometri în 41 de minute, Italia 42 de kilometri în 35 de minute, iar Slovenia 42 de kilometri în 32 de minute.

Astfel, România are cea mai scurtă distanță medie de navetă, dar nu și cel mai scurt timp petrecut pe drum.

Realizatorii studiului subliniază că diferența dintre timpul petrecut pe drum și distanța parcursă indică o problemă de mobilitate, nu de distanță. Aproape două treimi dintre respondenții români (63%) declară o navetă de 10-29 de kilometri dus-întors, procent de peste două ori mai mare decât media europeană de 27%. Cu toate acestea, doar 47% dintre angajații români reușesc să încheie naveta în mai puțin de 45 de minute.

București-Ilfov, regiunea cu cea mai lungă durată a navetei

În București-Ilfov, naveta dus-întors durează în medie 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 kilometri. În celelalte șapte regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 49 de minute.

Mai mult de jumătate dintre respondenții din București-Ilfov (51%) spun că petrec cel puțin o oră pe zi pe drum, 33% ajung la minimum 90 de minute, iar 23% petrec cel puțin două ore pe drum, dublu față de media națională de 11%.

La nivel național, 16% dintre angajați petrec cel puțin 90 de minute zilnic pe drum, față de 13% la nivel european, iar 11% dintre respondenții din România petrec cel puțin două ore pe drum.

În ceea ce privește preferințele pentru munca de acasă, aproape jumătate dintre angajații români (48%) ar dori să lucreze de acasă în aceeași măsură ca în prezent, iar 38,2% ar prefera mai multă muncă de acasă, procent ușor peste media europeană de 35,8%.

În București-Ilfov, unde presiunea navetei este cea mai ridicată, 47% ar dori să lucreze mai mult de acasă, iar doar 10% ar vrea mai puțină muncă remote. De asemenea, 35% dintre angajații români consideră că pierd timp important pe drum, procent care ajunge la 43% în București-Ilfov.

Românii apreciază opțiunile de transport, dar mobilitatea rămâne o problemă

România se află pe locul al doilea între cele 16 țări analizate în ceea ce privește disponibilitatea opțiunilor de navetă: 61% dintre respondenți consideră că au suficiente variante pentru a ajunge la locul de muncă, față de media europeană de 53%. Doar Țările de Jos au un procent mai mare, de 70%.

Totodată, 52% dintre angajați consideră transportul public convenabil, fiabil și ușor accesibil, comparativ cu media europeană de 36%. În București-Ilfov, 58% dintre respondenți evaluează pozitiv transportul public, cel mai mare procent din țară, deși aici se înregistrează și cea mai lungă durată a navetei. Studiul subliniază că existența și aprecierea opțiunilor de transport nu se traduc întotdeauna într-o deplasare rapidă.

Studiul HR & Payroll Pulse a fost realizat între 27 ianuarie și 20 februarie 2026, pe un eșantion de 5.936 de decidenți HR și 16.500 de angajați din 16 țări europene. Compania SD Worx, specializată în soluții de HR, salarizare și administrarea timpului de lucru, a procesat datele pentru acest raport.