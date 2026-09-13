Pe scurt: De la Dobrogea la Muntenia și Oltenia, vremea se schimbă brusc duminică: ANM avertizează asupra grindinei, descărcărilor electrice și rafalelor de până la 60 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o informare meteorologică valabilă în intervalul 13 septembrie, ora 10.00 – 13 septembrie, ora 23.00, potrivit Mediafax.

Meteorologii anunță averse, grindină de mici dimensiuni și vijelii, alături de intensificări temporare ale vântului, în mai multe regiuni ale țării.

În prima parte a zilei de duminică, în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ, care vor acumula local 15-20 l/mp și izolat peste 30 l/mp. Începând din a doua parte a zilei, dar și spre seară, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia.

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Potrivit informării ANM, vor fi averse, descărcări electrice pe alocuri, precum și, izolat, grindină cu diametrul de 1-2 centimetri și vijelii. Vitezele vântului asociate acestor fenomene vor fi, în general, de 40-60 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp.

Vânt puternic în mai multe regiuni din țară

Meteorologii avertizează și asupra unor intensificări temporare ale vântului în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. Vântul va avea viteze, în general, de 40-50 km/h, iar intensificările vor fi de scurtă durată și asociate averselor. Fenomenele descrise se înscriu în valul de instabilitate atmosferică semnalat și în alte părți ale țării în ultima perioadă, precum cel care a determinat emiterea unui cod galben de furtuni în Sibiu.

Cum va fi vremea în România

Potrivit ANM, duminică, vremea se va răci în Capitală, iar temperaturile maxime nu vor depăși 21-22 de grade Celsius. Tot duminică, în intervalul orar 10.00 – 23.00, Bucureștiul este vizat de o informare meteo pentru instabilitate atmosferică.

Cerul va fi temporar noros, iar mai ales spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse, cu cantități de apă în general de 3-5 l/mp, și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București pe durata întregii zile.