Ziua Pompierilor la Sibiu. „În spatele fiecărui om salvat și al fiecărui incendiu stins se află o echipă”

La 178 de ani de la lupta din Dealul Spirii, în care pompierii militari conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu au scris una dintre cele mai importante pagini din istoria pompierilor români, pompierii sibieni au marcat Ziua Pompierilor din România.

Meseria de pompier s-a schimbat de-a lungul aproape celor două secole. Uniformele au evoluat, tehnica s-a modernizat, iar misiunile sunt diferite față de cele din trecut. Valorile care stau la baza acestei profesii au rămas însă aceleași: curajul, devotamentul, onoarea și dorința de a fi alături de oameni atunci când au nevoie.

„În urmă cu 178 de ani, pompierii militari conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu scriau, prin lupta din Dealul Spirii, una dintre cele mai importante pagini din istoria pompierilor români. Astăzi, ducem mai departe aceeași moștenire, cu respect pentru cei care au fost înaintea noastră și cu responsabilitate față de cei pe care îi protejăm.” transmite Inspectorul Șef al ISU Sibiu Laurențiu Anastasiu

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Pentru pompierii sibieni, 13 Septembrie reprezintă mai mult decât o zi dedicată istoriei și tradiției. Este un moment de bilanț, dar și unul în care este evidențiată importanța oamenilor care formează echipele de intervenție.

„Au trecut aproape două secole de atunci. Uniformele s-au schimbat, tehnica a evoluat, iar misiunile noastre sunt astăzi altele. Valorile care ne definesc însă, au rămas aceleași: curajul, devotamentul, onoarea și dorința de a fi acolo unde oamenii au nevoie de noi.” Inspectorul Șef al ISU Sibiu Laurențiu Anastasiu

În activitatea de zi cu zi, pompierii sunt nevoiți să lucreze în echipă, iar încrederea dintre colegi poate face diferența în timpul unei intervenții dificile.

„Meseria de pompier ne-a învățat că nicio misiune grea nu se duce singur la capăt. În spatele fiecărui om salvat, al fiecărui incendiu stins și al fiecărei intervenții încheiate cu bine se află o echipă. Se află colegul de lângă tine, omul în care trebuie să ai încredere deplină și despre care știi că, indiferent cât de grea devine misiunea, nu te va lăsa în urmă.” transmite Inspectorul Șef al ISU Sibiu Laurențiu Anastasiu

Camaraderia este considerată una dintre valorile importante ale acestei profesii, iar pompierii sibieni sunt apreciați pentru implicarea și profesionalismul de care dau dovadă în timpul misiunilor.

„Aceasta este camaraderia. Și este una dintre cele mai mari valori ale acestei arme. De aceea, astăzi, dincolo de rezultate, statistici sau misiuni, vreau să vă mulțumesc vouă, tuturor pompierilor sibieni, pentru felul în care vă faceți datoria. Pentru nopțile în care alarma v-a chemat de lângă familii. Pentru momentele în care ați intrat acolo de unde alții încercau să iasă. Pentru efort, pentru profesionalism și pentru fiecare viață pentru care ați luptat.” mai adaugă Inspectorul Șef al ISU Sibiu Laurențiu Anastasiu

Una dintre cele mai importante reușite ale unei misiuni este ca toți cei implicați să se poată întoarce sănătoși acasă.

„La finalul fiecărei misiuni, cea mai mare reușită nu este doar că ne-am îndeplinit datoria, ci că ne întoarcem cu toții sănătoși acasă.”

Mesajul transmis de Ziua Pompierilor din România subliniază și importanța uniformei, a unității și a oamenilor care formează această instituție.

Un gând de recunoștință este adresat și familiilor pompierilor, dar și oamenilor care le acordă încredere și le susțin activitatea.

“Vă doresc sănătate, putere, misiuni încheiate cu bine și cât mai multe întoarceri acasă, alături de cei dragi. Astăzi e ziua noastră. Dar, ca în fiecare zi, misiunea noastră este despre oameni.” se mai arată în mesajul ISU Sibiu

Inspectorul Șef al ISU Sibiu Laurențiu Anastasiu