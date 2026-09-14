Daniel Muntean, un român în vârstă de 51 de ani, a murit după aproape patru luni de la un grav accident de muncă produs în Italia. Bărbatul a căzut de la înălțime în timp ce se afla la muncă și a fost transportat în stare gravă la un spital din Roma.

Accidentul s-a produs pe 9 mai, în localitatea Civitella, de pe teritoriul orașului Monte San Giovanni Campano, în provincia Frosinone. Daniel Muntean lucra pentru o companie cu sediul în Milano când, din motive care nu au fost încă stabilite, a căzut de pe o clădire.

Potrivit CanCan, în urma impactului, bărbatul a suferit răni grave, iar pentru salvarea sa a fost solicitat un elicopter medical. Daniel Muntean a fost transportat de urgență la Spitalul San Camillo din Roma, unde medicii au încercat timp de aproape patru luni să îi salveze viața.

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Leziunile suferite în urma căderii s-au dovedit însă prea severe, iar pe 6 septembrie românul a murit.

Cine era Daniel Muntean

Daniel Muntean locuia de mai mulți ani în Alatri, iar vestea morții sale a provocat durere în rândul celor care îl cunoșteau. Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Soția bărbatului a anunțat că vor avea loc două slujbe de înmormântare, una în Italia, la Colle La Vena din Alatri, provincia Frosinone, și una în România, la Sibiu. Data funeraliilor urmează să fie stabilită după finalizarea procedurilor legale și eliberarea trupului.

Soția lui Daniel a transmis și un mesaj după moartea acestuia, precizând că bărbatul a murit în urma unui tragic accident de muncă și că familia așteaptă aprobarea autorităților pentru stabilirea detaliilor privind funeraliile.