Un biciclist a fost acroșat de un autoturism, luni seara, la ieșirea din localitatea Dumbrăveni, pe DJ 142 E.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 142E, din direcția Dumbrăveni către Mediaș, un bărbat în vârstă de 60 de ani, din municipiul Mediaș, s-ar fi angajat în depășirea unei biciclete, fără să păstreze o distanță laterală suficientă, și ar fi acroșat-o cu oglinda autoturismului.
Bicicleta era condusă în aceeași direcție de deplasare de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Dumbrăveni.
În urma impactului, biciclistul a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la spitalul din Mediaș.
Traficul se desfășoară fără probleme majore.
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