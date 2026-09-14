Pe scurt: Constructorii Pizzarotti – Retter, Precon și Ozaltin au avut cele mai mari avansuri pe șantierele de autostradă din România în iulie, potrivit unui clasament publicat de Economica.net.

Asocierea Pizzarotti – Retter a înregistrat cel mai mare progres pe șantierele de autostrăzi din România în luna iulie, cu un avans de peste 18 puncte procentuale pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0.

Potrivit Economica.net, lucrările pe acest tronson au ajuns la un stadiu de execuție de peste 72% după două luni de monitorizare.

Constructorii români și turci domină podiumul progreselor

Pe locul al doilea în clasament se află asocierea Precon – Citadina, care a accelerat lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia din Autostrada A3 Transilvania, cu un progres de 11 puncte procentuale, ajungând la 71% execuție fizică. Podiumul este completat de compania turcă Ozaltin, care a raportat un avans de 10,5 puncte procentuale pe secțiunea mega-viaductelor din aceeași autostradă, atingând un grad de execuție de 78%.

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În continuare, firma românească Construcții Erbașu a raportat un progres de peste 8 puncte procentuale pe secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrada A3 Transilvania.

Grupul UMB a înregistrat un avans de 6 puncte procentuale pe lotul 1 Săucești – Trifești din A7 Bacău – Pașcani, unde lucrările au ajuns la 68%.

Progrese notabile și pe Sibiu – Făgăraș, A8 și A1 Lugoj – Deva

Constructorul turc Makyol a raportat un progres de 5,51 puncte procentuale pe lotul 4 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, cu un stadiu de execuție de peste 28%. Pe următoarea poziție se află Nurol, tot din Turcia, cu un avans de aproape 4,5 puncte procentuale la secțiunea I Tg Mureș – Miercurea Nirajul din Autostrada Unirii A8, ajunsă la peste 63% execuție.

Singurul constructor chinez prezent pe piața autostrăzilor din România, CCECC, a raportat un progres de 3,4 puncte procentuale pe lotul 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, care este programat pentru deschidere în această toamnă.

UMB revine în top cu un avans de 2,8 puncte procentuale pe lotul 2 Trifești – Gherăiești din A7 Bacău – Pașcani, unde lucrările au depășit 58%. Pe lotul 3 Mircești – Pașcani din aceeași autostradă, UMB a realizat aproape 55% din lucrări, cu un progres de 2,6 puncte procentuale.

Constructorul Makyol a raportat progrese de peste 2,5 puncte procentuale pe loturile 2 și 3 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș. Cel mai mare constructor român de autostrăzi, UMB, a avut un avans de 1,84 puncte procentuale pe lotul Margina – Holdea din Autostrada A1 Lugoj – Deva, ajungând la aproape 70% execuție fizică.

Despre evoluția lucrărilor pe Autostrada Sibiu – Făgăraș puteți citi și în articolul Constructorul Autostrăzii Sibiu–Făgăraș, printre cei mai performanți din țară: ce progres a raportat / video.