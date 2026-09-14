Un biciclist a fost lovit de o mașină, luni după-amiaza, în jurul orei 17:40, în sensul giratoriu de la intersecția dintre Calea Dumbrăvii și bulevardul Vasile Milea din Sibiu.
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, un șofer în vârstă de 32 de ani, din municipiul Sibiu, care conducea un autoturism în sensul giratoriu, pe direcția Calea Dumbrăvii, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei biciclete care circula pe același sens de mers.
Bicicleta era condusă de un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Șelimbăr. În urma impactului cu asfaltul, acesta a suferit un traumatism la mână și a fost transportat la spital.
Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă este îngreunat.
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